Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов

Армия Украины значительно лучше и сильнее российских оккупационных войск. Однако у РФ все еще есть смертоносные возможности, такие как ракеты и другое вооружение.

Об этом рассказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин в интервью изданию РБК-Украина.

Он отметил, что боевой потенциал армий Украины и РФ даже невозможно сравнивать. Ведь украинские войска хорошо управляемы, имеют значительный боевой опыт еще с 2014 года и хорошую организацию.

– И они борются за то, во что искренне верят, – за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром, — подчеркнул Болдвин.

В то же время генерал напомнил, что, несмотря на поражения на фронте, у РФ еще есть смертоносные возможности – крылатые ракеты и технологические системы, от которых страдают украинцы. Кроме того, агрессор владеет ядерным оружием.

Однако с точки зрения боевой мощи Вооруженные силы Украины имеют преимущество.

– С точки зрения боевого могущества нет сравнения – украинская армия гораздо лучше. Я думаю, посол Волкер (бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, — Ред.) лучше всего сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине, — заявил Болдвин.

Как известно, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали на фронте около 207 440 российских оккупантов. Кроме того, уничтожены тысячи единиц военной техники РФ.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

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