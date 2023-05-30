Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов

танк ЗСУ

Армия Украины значительно лучше и сильнее российских оккупационных войск. Однако у РФ все еще есть смертоносные возможности, такие как ракеты и другое вооружение.

Об этом рассказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин в интервью изданию РБК-Украина.

Он отметил, что боевой потенциал армий Украины и РФ даже невозможно сравнивать. Ведь украинские войска хорошо управляемы, имеют значительный боевой опыт еще с 2014 года и хорошую организацию.

– И они борются за то, во что искренне верят, – за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром, — подчеркнул Болдвин.

В то же время генерал напомнил, что, несмотря на поражения на фронте, у РФ еще есть смертоносные возможности – крылатые ракеты и технологические системы, от которых страдают украинцы. Кроме того, агрессор владеет ядерным оружием.

Однако с точки зрения боевой мощи Вооруженные силы Украины имеют преимущество.

– С точки зрения боевого могущества нет сравнения – украинская армия гораздо лучше. Я думаю, посол Волкер (бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, — Ред.) лучше всего сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине, — заявил Болдвин.

Как известно, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали на фронте около 207 440 российских оккупантов. Кроме того, уничтожены тысячи единиц военной техники РФ.

Смотрите также
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте
Бахмут

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дания увеличит оборонные расходы до $21,4 млрд, из которых $2,8 млрд предоставит Украине
Данія
Украина отвлекающими операциями растягивает оборону РФ перед контрнаступлением — FT
Бої на фронті
Смотрела с балкона, как сбивают дроны – Кличко о погибшей в Голосеевском районе женщине
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
В Мелитополе вчера был насыщенный на “бавовну” день: Федоров рассказал детали
Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов
Военные расходы России в прошлом году выросли на 9,2% – разведка Британии
російські окупанти
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
В Одессе могут разрешить купаться в море — условия
Одеса
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь