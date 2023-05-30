Британский производитель танков Challenger и истребителей откроет офис в Украине

Британская оборонная компания BAE Systems откроет офис в Украине, а впоследствии — и мощностей по ремонту и производству продукции компании.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Гэби Костиган и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром.

— Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем и мощностей по ремонту и производству продукции компании, — написал Зеленский в Telegram.

Глава государства добавил, что Украина готова стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованаы в более глобальных отношениях.

Стоит отметить, что среди продукции BAE Systems — истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, танки Challenger 2, гусеничные платформы M113, БМП Bradley, САУ Archer.

BAE Systems принадлежит к крупнейшим производителям оружия в мире. Компания участвует в нескольких крупных военно-оборонных проектах, в частности: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, подводные лодки типа Astute и авианосцы типа Queen Elizabeth.

Также среди продукции компании боевые машины M2/M3 Bradley, усовершенствованная система орудий ВМС США (AGS), бронетранспортер M113 (APC), M109 Paladin, Archer, гаубицы M777, Challenger British Army, корабль командования и связи Пантера и SA80.

Источник: Владимир Зеленский

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