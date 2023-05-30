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Игнат рассказал, на что рассчитывали россияне во время дневной атаки 29 мая

Игнат рассказал, на что рассчитывали россияне во время дневной атаки 29 мая

Вчера, 29 мая, российские войска нанесли удар днем, надеясь, что украинские силы ПВО еще не готовы к работе после ночной атаки.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, РФ направила ракеты с очень короткой дистанции.

— Время подлета, что баллистики, что крылатой ракеты было очень малым. Поэтому тревога только прозвучала, и сразу через считанные минуты были взрывы — ПВО работала в небе, — сказал он.

Игнат отметил, что враг хотел застать врасплох нашу ПВО после ночных атак, которые происходили и дронами, и крылатыми ракетами.

— Они так нестандартно решили ударить в полдень, думая, что ПВО где-то там пока перезаряжается, чешется, или как они там думали. Но нет, мы готовы и 24 на 7 несем боевое дежурство. Да, немного истощены морально и физически, но в постоянной готовности, — добавил он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ПВО вчера сработала на отлично как ночью, так и днем.

Россия 29 мая дважды атаковала Киев и область с воздуха.

В ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Київ, Ракетные удары России, Росія
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