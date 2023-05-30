Игнат рассказал, на что рассчитывали россияне во время дневной атаки 29 мая

Вчера, 29 мая, российские войска нанесли удар днем, надеясь, что украинские силы ПВО еще не готовы к работе после ночной атаки.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, РФ направила ракеты с очень короткой дистанции.

— Время подлета, что баллистики, что крылатой ракеты было очень малым. Поэтому тревога только прозвучала, и сразу через считанные минуты были взрывы — ПВО работала в небе, — сказал он.

Игнат отметил, что враг хотел застать врасплох нашу ПВО после ночных атак, которые происходили и дронами, и крылатыми ракетами.

— Они так нестандартно решили ударить в полдень, думая, что ПВО где-то там пока перезаряжается, чешется, или как они там думали. Но нет, мы готовы и 24 на 7 несем боевое дежурство. Да, немного истощены морально и физически, но в постоянной готовности, — добавил он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ПВО вчера сработала на отлично как ночью, так и днем.

Россия 29 мая дважды атаковала Киев и область с воздуха.

В ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе.

Источник: телемарафон

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