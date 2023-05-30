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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Киевщине “заминировали” ТРЦ: персонал и покупателей эвакуировали

На Киевщине “заминировали” ТРЦ: персонал и покупателей эвакуировали
Фото: Нацполиция

Полицейские Киевской области проверяют сообщение о минировании торгового центра. Правоохранители эвакуировали персонал и покупателей.

Об этом идет речь в Telegram-канале полиции Киевской области.

— В Бучанское управление полиции Киевщины поступило анонимное сообщение о возможной опасности в одном из гипермаркетов района. Полиция Киевщины осуществляет контроль за всеми сообщениями о возможной опасности для граждан! – говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка всех помещений здания.

Напомним, что в марте 2023 года СБУ разоблачила тинейджерскую группу, которая причастна к серии анонимных сообщений о псевдоминировании зданий органов власти и объектов социальной инфраструктуры в Киеве и других регионах Украины.

Киевская область, Минирование, Нацполиция
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