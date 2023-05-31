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Валентина Чорна, редактор ленты

Подоляк: Население РФ готовят к необходимости сокращения территорий

Подоляк: Население РФ готовят к необходимости сокращения территорий
Фото: Офис президента

В российской Госдуме начинают готовить население к необходимости сокращения территорий.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Дроны достигают Москвы, потому что у нас слишком большая страна и ее сложно защищать, — процитировал Подоляк председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он отметил, что Z-людоеды с перепугу сравнивают российскую столицу с Багдадом: “Ничего страшного. Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась”.

— Нужен очередной телевизионный “урок истории” от преступника номер один (Владимира Путина. — Ред.): Никакой паники. Специальная военная операция идет по плану. Мы обязательно вернемся в московские исторические границы времен Ивана Калиты, — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, что утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

Впоследствии Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к утренней атаке дронов на российскую столицу.

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Подоляк: Население РФ готовят к необходимости сокращения территорий

Война в Украине, Михаил Подоляк, Російська агресія
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