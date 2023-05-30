Угрожал убийством и издевался над жителем Черниговщины: военного РФ приговорили к 11 годам тюрьмы

Российского военнослужащего приговорили к 11 годам лишения свободы за угрозы убийством жителю села Ягодное на Черниговщине.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Обвиняемый проходил службу в воинской части 55115, которая дислоцируется в г. Кизил Республика Тыва Российской Федерации.

Во время оккупации Ягодного россиянин жестоко обращался с местным жителем, требуя от него информацию о расположении Вооруженных Сил Украины.

— Он отвел потерпевшего за территорию школьного двора и приказал стать спиной к бетонному забору. Не получив желаемых ответов на вопросы, с целью вызвать страх и реальную угрозу для жизни мужчины, военнослужащий РФ совершил очередь выстрелов из автомата Калашникова прямо над его головой, — говорится в сообщении.

Продолжая такой “допрос”, обвиняемый сорвал боевую гранату со своего пояса и бросил прямо под ноги потерпевшему.

Такими действиями он совершил пытки и нанес значительные моральные страдания мирному жителю.

После издевательств военный приказал потерпевшему проследовать в подвал школы, в котором как “живой щит” содержалось население села.

По публичному обвинению прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 КК Украины). Приговором суда он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Источник : Офис генпрокурора

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