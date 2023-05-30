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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Несмотря на снижение цен на газ в мире, в июне украинцы не будут платить меньше за топливо — эксперт

АЗС в Україні
Фото: УНИАН

В июне 2023 года не следует ожидать существенных колебаний цен на рынке топлива (газ, бензин), когда же из-за вероятного возврата НДС на топливо с 1 июля другие отрасли могут начать готовиться к резкому скачку цен.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

По его словам, в течение июня не будет существенных факторов, которые могли бы повлиять на рынок топлива.

— В июне оно (топливо. — Ред.) будет стоить столько, сколько стоило, а потом через месяц увидим подорожание на стелах на топливо, а затем подорожание у дистрибьюторов на продукты, — сказал эксперт.

При этом погодные условия и потепление на территории государства не должно повлиять на рост цен, считает он.

— Других причин сегодня менять цен на топливо нет от слова совсем, по крайней мере в сторону их увеличения, — сказал финансовый аналитик.

Алексей Лупоносов добавил, что уже с 1 июля, когда планируется возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, ожидается рост цен на топливо на соответствующий процент.

Эксперт добавил, что относительно уменьшения цен на топливо, то сегодня на мировых рынках биржевые котировки демонстрируют уменьшение цены на газ и сжиженный газ. По мнению Лупоносова, из-за возможного восстановления НДС украинцы не почувствуют существенного уменьшения цен.

Напомним, НДС на топливо был снижен в марте 2022 года, когда цены на нефть выросли до рекордных показателей с 2008 года. Тогда Верховная рада отменила акциз и снизила НДС на бензин, дизтопливо и сжиженный газ с 20% до 7%, а также приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для бизнеса.

Уже в сентябре 2022 года ВРУ приняла во втором чтении законопроект о возвращении акциза на топливо, а 28 сентября президент Владимир Зеленский подписал этот закон. Отметим, что законом предусмотрено, что на топливо для военных акциз будет все еще обнулен, но это будет действовать исключительно для Минобороны во время военного и чрезвычайного положения.

Ранее председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев говорил, что снижение НДС на топливо было ошибкой.

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