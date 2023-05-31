Продолжаем консолидацию партнеров, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной — Зеленский

Украина продолжает консолидировать своих партнеров в вопросе усиления противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 30 мая.

Он назвал прошедший день “довольно громким”.

В начале обращения президент поблагодарил Воздушные силы и украинских защитников и защитниц неба, которые смогли отразить очередную ночную атаку российских дронов.

— Снова и снова благодарю наших воинов за каждый сбитый Шахед, за каждую сбитую российскую ракету. Потому что это всегда — спасенные жизни людей, всегда спасенная инфраструктура, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что украинская власть продолжает консолидацию партнеров для того, чтобы ПВО в Украине стала максимально эффективной.

— Российский террор должен проигрывать ежедневно и каждую ночь, в каждом нашем регионе, в небе каждого украинского города и села. Когда любое нападение российских террористов будет завершаться провалом для террористов, их поражения станут источником нашей безопасности — долгосрочной, — сказал он.

Зеленский обратил внимание и на то, что все же из-за российского налета дронами, к сожалению, были попадания и падения обломков, в результате чего были человеческие потери.

— Очень и очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно. И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц, и конкретная ответственность, — сказал он.

Президент Украины рассказал, что имел по этому поводу разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, который касался именно ПВО.

— Поблагодарил за уже предоставленные Украине системы ПВО, то есть за уже спасенные Германией жизни наших людей. Обсудили и в целом оборонную ситуацию, наше сотрудничество в сфере безопасности, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что перед важными международными мероприятиями, которые состоятся “уже очень скоро”, Украина выходит на общие позиции и совместные решения с Германией.

Отдельно украинский лидер рассказал о своем разговоре с представителями британской оборонной компании BAE Systems, которая является масштабным производителем оружия.

— Работаем над созданием в Украине соответствующей базы для производства и ремонта. Речь идет о широком спектре оружия: от танков до артиллерии, — пояснил глава государства.

Президент также рассказал о своей встрече с делегацией одного из ведущих мировых аналитических центров, американского Атлантического совета.

— Проинформировал представителей Атлантического совета о наших основных оборонных потребностях по состоянию на сейчас, в настоящее время в противостоянии. Мы обсудили шаги, приближающие создание новой авиационной коалиции. Мы неизменно приближаемся к этому результату — к получению нашими воинами современных истребителей, — сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня именно в Украине решается, сохранят ли свобода и цивилизованность — глобальное лидерство в этом веке.

— Решается нами, вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Спасибо всем в мире, кто помогает, — сказал он.

Украинский лидер отдельно поблагодарил воинов, которые сейчас в бою ради Украины, а именно защитников на Авдеевском направлении, Бахмуте, Марьинке, Шахтерском направлении. Также президент поблагодарил всех, кто защищает позиции на Луганщине, Харьковщине, Запорожье и Херсонщине.

Источник : Офис президента

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