РФ воздушными атаками на Киев только ускоряет контрнаступление ВСУ — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что массированными воздушными атаками на Киев Россия, вероятно, еще больше ограничивает свою способность сдерживать будущее контрнаступление ВСУ.

— В последние месяцы российские войска начали новую ограниченную воздушную кампанию, направленную на ослабление украинских контрнаступательных возможностей, но приоритетность российских ударов по Киеву, вероятно, еще больше ограничивает способность этой кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия, — говорится в отчете.

В ISW имели в виду воздушные удары по Киеву и области ночью и днем 29 мая с применением иранских дронов-камикадзе и 11 ракет Искандер — как крылатых, так и баллистических.

Уже ночью 30 мая враг продолжил атаковать столицу беспилотниками Shahed-136/131. По данным Воздушных сил, РФ в целом запустила этой ночью 31 ударный дрон, 29 из которых были сбиты, большинство — над Киевом.

К сожалению, в результате этой атаки в столице погибла 33-летняя женщина и ранены девять человек, а в области травмированы четверо граждан.

Источник : ISW

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