В странах НАТО нет усталости от поддержки Украины – Столтенберг

Среди западных стран нет признаков усталости от помощи Украине в российско-украинской войне.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время мероприятия в Осло, Норвегия.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на подобные вопросы, поддержка Украины наоборот, только “усиливается”.

— Все находятся начеку, ожидая признаков усталости в наших демократических странах, в странах НАТО и партнерах, с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока что мы этого не видим, — сказал Столтенберг.

Глава НАТО заявил, что по-прежнему существует “сильная межпартийная поддержка среди союзников НАТО как в Европе, так и в США”.

Столтенберг добавил, несмотря на наличие “разных голосов” и мнений по вопросу поддержки Украины, остается преимущественно “политическая воля поддерживать Украину”.

На пресс-конференции в прошлом месяце Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО едины в поддержке Украины и “не будут запуганы”.

Ранее украинские официальные лица неоднократно призывали не допустить возможную усталость от войны РФ против Украины среди стран Запада, если сама война затянется.

Кроме прочего, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что, начиная полномасштабное вторжение в Украину, Кремль делал расчет на усталость стран Запада.

Параллельно с этим партнеры Украины продолжают усиливать свою поддержку, в частности, начав подготовку украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Источник : CNN

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