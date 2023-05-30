В Мелитополе вчера был насыщенный на “бавовну” день: Федоров рассказал детали

В понедельник, 29 мая, во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. Мэр города Иван Федоров сообщает о прилетах по россиянам.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Федоров отметил, что РФ выбрала Мелитополь как административный и логистический центр. Оккупанты продолжают свозить в город военную силу.

— Вчера в целом был насыщенный на “бавовну” день у врагов на территории временно оккупированного Мелитопольского района. Сначала “бавовна” посетила Михайловку. Этот поселок расположен в 30 км от Мелитополя. Там прозвучало сразу четыре громких взрыва, именно там, где всегда было скопление российской техники и концентрация врагов, — сказал он.

По словам мэра, десятки оккупантов больше не будут воевать против Украины.

Кроме того, в самом Мелитополе взрывы прогремели в районе 19-го лицея и окружной дороги. Там враг захватил помещения для размещения в них военных РФ.

— Сначала в пропагандистских Telegram-каналах и пабликах враг сказал, что “был взрыв”, а потом сказал, что “нам послышалось”, но нашим жителям не послышалось, они четко знают, где был взрыв, и мы демонстрировали эти кадры, — добавил Федоров.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские оккупанты в окрестностях Мелитополя продолжают рыть траншеи и обустраивать блиндажи.

Источник: телемарафон

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