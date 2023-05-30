Зеленский рассказал, готов ли говорить с Путиным, и назвал конечную цель Кремля
Президент Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, учитывая, что войска РФ остаются на территории Украины.
Об этом он рассказал в интервью южнокорейскому изданию The Chosun Ilbo.
Журналист спросил украинского лидера, заинтересован ли он во встрече с Путиным. В ответ Зеленский напомнил, что диктатор избегал телефонных контактов с ним на протяжении почти двух лет, еще до полномасштабной войны.
– Есть только одна причина: потому что нечего сказать, — заявил президент.
Он уточнил, что целью диктатора Путина является силовой захват Украины.
– Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин только хочет захватить Украину с помощью войны и уничтожить украинскую государственность… Трудно говорить с Путиным, пока он не выведет все свои войска с территории Украины, — подчеркнул Зеленский.
Президент также объяснил, что конечная цель российского диктатора — восстановление СССР. Поэтому, помимо агрессии против Украины, Кремль нацелился на поглощение Беларуси.
– Восстановление Советского Союза. Это цель его жизни… Следующая цель Путина – Беларусь. Она (РФ, – Ред.) поглощает белорусскую металлургию, – заявил Зеленский.
Он отметил, что достичь восстановления СССР дипломатическими методами невозможно, поэтому Россия испытала все виды угроз, в частности, использовала энергетический шантаж. Однако и это не принесло результатов.
– Тогда он (Путин, – Ред.) решил стать откровенным агрессором (через вторжение в Украину, – Ред.). Они убивают и пытают бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожают ядерной катастрофой, оккупировав атомные электростанции, – сообщил президент.
Недавно Владимир Зеленский во время выступления в Международном уголовном суде подчеркнул, что диктатор Владимир Путин должен предстать перед судом в Гааге за преступления, совершенные против Украины.
Источник: The Chosun Ilbo
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