”Сливал” врагу данные об обороне Черниговщины: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы российскому агенту, который “сливал” врагу данные об обороне приграничных районов Черниговской области.

По данным следствия, врага интересовали места базирования подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, полиции и ГСЧС.

— Также вражеский агент планировал передать своему российскому “куратору” локации одной из районных больниц и местной военно-гражданской администрации. За каждое выполненное задание оккупанты обещали ему до 3 тыс. грн на банковскую карточку, — сообщили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в октябре прошлого года. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет заключения.

Следователи установили, что преступником является неоднократно судимый житель Северодонецка, который ранее отбывал наказание за кражу и разбой.

Несколько лет назад он переехал на Черниговщину как переселенец с востока Украины.

— В начале полномасштабного вторжения его завербовал представитель российской спецслужбы, который предоставил агенту оперативный псевдоним Тор. По указанию агрессора их соратник фотографировал украинские объекты с привязкой к местности и обозначал их геолокацию на электронных картах. Затем эти сведения переправлял спецслужбе РФ через мессенджер, — говорится в сообщении.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Источник : СБУ

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