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ВСУ за сутки уничтожили 410 оккупантов, почти 40 БПЛА и полсотни ракет
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 207 440 своих военных, из них 410 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 30.05.23:
- танков — 3802 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средств ПВО — 332 (+1) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),
- крылатых ракет — 1107 (+51),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,
- специальной техники — 454 (+1).
В ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе.
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Источник: Генштаб ВСУ
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