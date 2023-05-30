ВСУ за сутки уничтожили 410 оккупантов, почти 40 БПЛА и полсотни ракет

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 207 440 своих военных, из них 410 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 30.05.23:

танков — 3802 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,

артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,

РСЗО — 575 (+0) ед,

средств ПВО — 332 (+1) ед,

самолетов — 313 (+0) ед,

вертолетов — 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),

крылатых ракет — 1107 (+51),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,

специальной техники — 454 (+1).

В ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе.

Источник : Генштаб ВСУ

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