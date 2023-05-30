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Украина
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ВСУ за сутки уничтожили 410 оккупантов, почти 40 БПЛА и полсотни ракет

Знищена російська техніка
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 207 440 своих военных, из них 410 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 30.05.23:

  • танков — 3802 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средств ПВО — 332 (+1) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),
  • крылатых ракет — 1107 (+51),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,
  • специальной техники — 454 (+1).

В ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Росія
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