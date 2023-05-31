Почти половина месторождений под оккупацией: какие последствия это будет иметь для Украины

За годы войны и аннексии Крыма, начиная с 2014 года, РФ захватила сотни украинских месторождений нефти, газа, угля, соли, железа и титановой руды, золота, урана, гранита, марганца и лития. По самым скромным подсчетам их стоимость может составлять от $12,5 трлн до $15 трлн.

Об этом говорится в материале BBC News.

Согласно данным Института геологических наук НАН, всего в Украине 2160 месторождений, из которых более 700 находятся под оккупацией РФ.

Что захвачено на юге Украины

В Крыму и южных областях сосредоточено 2-3 триллиона тонн запасов месторождений углеводородов, железных руд, а также известняков. Еще в триллион оценивают запасы нефти с конденсатом.

Директор Института геологических наук, академик Стелла Шехунова предполагает, что с такими запасами Украина могла бы стать вторым в Европе государством-экспортером природного газа.

Кроме того, РФ оккупировала не только акваторию месторождений и скважины, но и инфраструктуру: хранилища, суда, подводные газопроводы, буровые установки Таврида, Сиваш и платформы Петр Годованец и Независимость.

Далее пройдемся по полезным ископаемым, которые временно потеряла Украина во время войны, отдельно.

Уголь

Больше всего Украина потеряла месторождений горючих полезных ископаемых: углеводородов и угля. Наше государство не контролирует 80% своих угольных месторождений и 24% — нефти и газа.

Кроме того, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, среди захваченного – четверть государственных угольных шахт.

Железная руда

Считается, что именно в Украине самые большие в мире залежи железной руды.

Начиная с 2014 года, РФ захватила месторождения Керченского железорудного бассейна в Крыму, месторождения Белозерского и Приазовского железорудных районов в Запорожской и Донецкой областях. Запасы руды только Приазовского района оценивают в 3 млрд тонн.

Золотые россыпи, соль и марганец

На оккупированных территориях находятся золотые месторождения. Они разные по уровню освоения и происхождения, в частности это Бобриковское месторождение на Луганщине, Сурожское — недалеко от Бердянска Запорожской области, а также несколько месторождений в Донецкой области.

Критическая ситуация на данный момент с солью. На балансе государства 15 месторождений, треть из которых лицензированы. После оккупации Соледара и вместе с ним Артемовского месторождения соль на внутренний рынок поставляет только одно Дрогобычское месторождение на Львовщине.

Украина традиционно считалась страной со значительными запасами марганца, важного для развития металлургии. На оккупированных территориях сейчас оказалось Велико-Токмацкое месторождение марганцевых руд в Запорожской области.

Под постоянными атаками – Никополь и Марганец на Днепропетровщине, где добывают марганец.

Драгоценный литий

По данным правительства, запасы лития в Украине составляют около 500 тыс. тонн. Россия оккупировала по меньшей мере два месторождения: Шевченковское Донецкой области и месторождение комплексных руд Крутая Балка в районе Бердянска. Под контролем Украины остаются рудопроявления лития в Кировоградской области.

Для России литий – лакомый кусок, поскольку на ее территории его не добывают.

Какие стратегические запасы не захвачены

На неподконтрольных территориях Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей есть месторождения урана, еще не разрабатываемые Украиной.

Но самые большие из них все же расположены на подконтрольной территории в Кировоградской области. Стелла Шехунова отмечает, если России удалось оккупировать крупнейшее в Европе месторождение урана, она бы значительно укрепила свое положение на рынке ядерного топлива.

Какие последствия

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что добыча угля упала на 40%. В сентябре 2022 года правительство полностью запретило его экспорт.

Также Украина прекратила экспорт газа и импортировала его осенью и зимой. По данным консалтинговой компании GMK Center, на 42% сократился экспорт титановых руд.

Директор спецпроектов научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев считает, что полномасштабная война ставит под сомнение перспективы, а иногда и целесообразность добычи полезных ископаемых. Даже после деоккупации территорий.

Во-первых, возобновить в полном объеме работу, например, угольных шахт, многие из которых и до войны были заброшены, невозможно. Во-вторых, возникнут проблемы с обработкой сырья, поскольку большое количество предприятий металлургического комплекса на Донбассе разрушено, а около половины украинских тепловых станций, работавших прежде всего на угле, остановлены.

В-третьих, как говорит Рябцев, возобновлять добычу и разработку ископаемых для экспорта может быть невыгодно из-за высокой конкуренции в мире.

— Война нанесла чрезвычайно сильный удар по всей национальной экономике и, скорее всего, из-за невозможности восстановить ее в полном объеме возникнет потребность в развитии других отраслей промышленности, в частности пищевой и перерабатывающей, IТ, отрасли услуг, — подводит итоги Рябцев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.