На Запорожье оккупанты нагнали силовиков из Дагестана для борьбы с партизанами – ЦНС
РФ, чтобы бороться с партизанами, отправила в Запорожскую область “отряд полиции особого назначения” из республики Дагестан.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты стремятся использовать этих силовиков для создания подразделения ОМОН (российское название отряда полиции особого назначения. — Ред.) на оккупированной части Запорожской области.
– Таким образом, россияне надеются преодолеть партизанское движение на временно оккупированных территориях, – пояснили в ЦНС.
Добавляется, что эти меры вряд ли помогут оккупантам уничтожить украинское подполье, а все захватчики понесут ответственность за свое участие в агрессии против Украины.
Напомним, что ранее в ЦНС сообщали, что российские захватчики размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе для борьбы с партизанским движением.
Фото: ГУР
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