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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Запорожье оккупанты нагнали силовиков из Дагестана для борьбы с партизанами – ЦНС

Російський окупант

РФ, чтобы бороться с партизанами, отправила в Запорожскую область “отряд полиции особого назначения” из республики Дагестан.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты стремятся использовать этих силовиков для создания подразделения ОМОН (российское название отряда полиции особого назначения. — Ред.) на оккупированной части Запорожской области.

– Таким образом, россияне надеются преодолеть партизанское движение на временно оккупированных территориях, – пояснили в ЦНС.

Добавляется, что эти меры вряд ли помогут оккупантам уничтожить украинское подполье, а все захватчики понесут ответственность за свое участие в агрессии против Украины.

Напомним, что ранее в ЦНС сообщали, что российские захватчики размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе для борьбы с партизанским движением.

Фото: ГУР

Война в Украине, Запорожская область, Партизан, Російська агресія
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