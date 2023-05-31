План Гросси по защите ЗАЭС: Россия не одобрила, а Украина предлагает дополнить

План защиты оккупированной россиянами Запорожской АЭС, изложенный главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы попытаться обезопасить станцию, не одобрила ни Украина, ни государство-агрессор Россия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Гросси в течение нескольких месяцев пытался разработать соглашение, которое бы снизило риск ядерной катастрофы на крупнейшей в Европе атомной электростанции в результате военных действий.

В изложенных Гросси пяти принципах говорилось о запрете атаки на или с АЭС, а также запрет размещения тяжелого вооружения, такого как РСЗО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также танки или военный персонал.

Он также призвал, чтобы электроснабжение станции оставалось доступным и безопасным, а все основные системы АЭС были защищены от нападений или саботажа.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что эти принципы должны быть дополнены требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.

С российской стороны их посол в ООН Василий Небензя заявил, что предложения Гросси по безопасности на АЭС соответствуют тем мерам, которые РФ уже “давно реализует”.

Недавно Энергоатом сообщал, что российские военные существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые уже более года не подписывают трудовых договоров с фейковым юридическим лицом, которое является предприятием Росатома.

Источник : Reuters

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