РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок
Утром 31 мая войска РФ атаковали транспортное предприятие в Межирицкой громаде Павлоградского района.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Легкое ранение получил 8-летний мальчик, он будет лечиться дома.
— Есть разрушения. Информация уточняется, — говорится в сообщении.
Кроме того, глава ОВА отметил, что вчера поздно вечером российская армия целилась по Никопольскому району. На Марганецкую громаду агрессор сбросил снаряды с БпЛА. Люди не пострадали.
Источник: Сергей Лысак
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