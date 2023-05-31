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Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок

РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок

Утром 31 мая войска РФ атаковали транспортное предприятие в Межирицкой громаде Павлоградского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Легкое ранение получил 8-летний мальчик, он будет лечиться дома.

— Есть разрушения. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок
РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок
РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок
РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок
РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок
РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок

Кроме того, глава ОВА отметил, что вчера поздно вечером российская армия целилась по Никопольскому району. На Марганецкую громаду агрессор сбросил снаряды с БпЛА. Люди не пострадали.

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РФ атаковала транспортное предприятие в Днепропетровской области, ранен 8-летний ребенок

Источник: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область
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