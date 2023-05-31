РФ все больше теряет инициативу в войне — британская разведка

С начала мая РФ все чаще уступает инициативу в войне, оккупанты вынуждены реагировать на действия Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

— С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям, — говорится в сообщении.

Указано, что в течение мая 2023 года РФ осуществила 20 ночных атак беспилотниками и крылатыми ракетами по тыловым областям Украины. В то же время Россия не достигла значительных успехов в достижении своих вероятных целей — нейтрализации усовершенствованной системы противовоздушной обороны Украины и уничтожения украинских сил ПВО.

Кроме того, РФ передислоцировала силы безопасности для реагирования на партизанские нападения на западе страны.

— Российское командование, вероятно, пытается создать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы вместо этого были направлены на заполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута, — добавляют в британской разведке.

По состоянию на утро 31 мая потери российской армии в войне против Украины достигли 207 910 убитыми, в частности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов.

Источник: Минобороны Великобритании

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.