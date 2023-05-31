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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Какая вероятность нового ракетного удара РФ по Украине с Черного моря

Кораблі РФ

На боевом дежурстве в Черном море находятся три ракетоносителя РФ, в том числе два подводных, поэтому угроза новой ракетной атаки достаточно высока.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что обнаружить пуск из подводного ракетоносителя сложнее.

– И это говорит о том, что вполне вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в том числе с привлечением морских ракетоносителей. Понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО врасплох, – говорит Гуменюк.

Представитель ОК Юг добавляет, что наличие ракетоносителей на боевом дежурстве — это всегда очень высокий уровень опасности, поскольку пуск может произойти когда угодно.

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Она не исключает, что РФ, помимо ракет, может снова запустить беспилотники, целью которых является отвлечение внимания, однако которые способны и сами нанести значительный ущерб.

– Поэтому мы говорим о том, что при наличии ракетоносителей угроза высокая и нужно быть начеку. Не нужно ждать атаки, но реагировать на сигналы воздушной тревоги. На фоне постоянного пополнения запасов дронов-камикадзе абсолютно вероятно, что будет привлекаться к атаке и отвлекающий дроновый компонент. Когда они запускают дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу ПВО, выявить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами, – подытожила Гуменюк.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Росія, Черное море
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