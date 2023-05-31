Какая вероятность нового ракетного удара РФ по Украине с Черного моря

На боевом дежурстве в Черном море находятся три ракетоносителя РФ, в том числе два подводных, поэтому угроза новой ракетной атаки достаточно высока.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что обнаружить пуск из подводного ракетоносителя сложнее.

– И это говорит о том, что вполне вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в том числе с привлечением морских ракетоносителей. Понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО врасплох, – говорит Гуменюк.

Представитель ОК Юг добавляет, что наличие ракетоносителей на боевом дежурстве — это всегда очень высокий уровень опасности, поскольку пуск может произойти когда угодно.

Она не исключает, что РФ, помимо ракет, может снова запустить беспилотники, целью которых является отвлечение внимания, однако которые способны и сами нанести значительный ущерб.

– Поэтому мы говорим о том, что при наличии ракетоносителей угроза высокая и нужно быть начеку. Не нужно ждать атаки, но реагировать на сигналы воздушной тревоги. На фоне постоянного пополнения запасов дронов-камикадзе абсолютно вероятно, что будет привлекаться к атаке и отвлекающий дроновый компонент. Когда они запускают дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу ПВО, выявить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами, – подытожила Гуменюк.

Фото: Минобороны России

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