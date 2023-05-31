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Украина
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Зеленский назначил Кипера главой Одесской ОВА

Олег Кіпер

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Кипера главой Одесской областной военной администрации.

Соответствующий указ №312/2023 появился на официальном сайте главы государства.

Отметим, что вчера, 30 апреля, кандидатуру нового главы Одесской ОВА согласовал Кабмин. До марта 2023 года эту должность занимал Максим Марченко.

Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году.

Он был следователем Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурором отдела прокуратуры Одесской области, прокурором отдела Генпрокуратуры Украины, начальником прокуратуры Ивано-Франковской области.

До назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры летом 2020 года Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

В 2014 году он попал под действие закона о люстрации, но впоследствии через суд добился решения, что люстрация была “безосновательной”.

Фото: Киевская городская прокуратура

Владимир Зеленский, Одесская область
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