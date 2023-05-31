ВСУ поразили четыре вражеских артподразделения и станцию РЭБ — Генштаб
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 32 ударных БпЛА типа Shahed.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- три пункта управления;
- район сосредоточения живой силы противника;
- четыре артиллерийских подразделения на огневой позиции;
- зенитно-ракетный комплекс;
- три склада горюче-смазочных материалов;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 462-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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