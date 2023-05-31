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Бедрак Виктория, редактор ленты

ВСУ поразили четыре вражеских артподразделения и станцию РЭБ — Генштаб

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 32 ударных БпЛА типа Shahed.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • три пункта управления;
  • район сосредоточения живой силы противника;
  • четыре артиллерийских подразделения на огневой позиции;
  • зенитно-ракетный комплекс;
  • три склада горюче-смазочных материалов;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ
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