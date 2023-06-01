Эффективны в небе и имеют дальность до 70 км: что известно о ракетах AIM-7 Sparrow

Украина получит от Соединенных Штатов ракеты AIM-7 Sparrow. Они вошли в новый пакет военной помощи, о котором объявили 31 мая 2023 года.

Что известно об AIM-7 Sparrow, как они помогут украинским военным, а также о технических характеристиках ракет — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о ракетах AIM-7 Sparrow

На сайте Воздушных сил США отмечают, что AIM-7 Sparrow (с англ. воробей) — это радиолокационная ракета класса воздух-воздух со взрывной боеголовкой. Ракета имеет среднюю дальность действия и полуактивную радиолокационную головку самонаведения.

Ракету начали разрабатывать в 1947 году, а первые испытания провели уже в 1948-м. На вооружение Воздушных сил США она поступила в 1956 году.

Универсальная ракета обладает всепогодной оперативной способностью и может атаковать высокопроизводительные самолеты и ракеты с любого направления. Эта ракета довольно распространена и используется воздушными силами США и Организацией Североатлантического договора.

Американский воробей состоит из четырех основных секций: боеголовка, секция наведения, ракетный двигатель и секция управления.

— AIM-7 Sparrow имеет цилиндрическую поверхность с четырьмя крыльями посередине и четырьмя хвостовыми плавниками. Ракета проходила несколько модернизаций и даже существует в зенитном варианте ракеты корабельного базирования – RIM-7 Sea Sparrow (это морской вариант ракеты, запускаемой с установки на корабле), — отмечают в ПС США.

Хотя внешние размеры ракеты AIM-7 Sparrow на протяжении многих лет почти не менялись, внутренняя часть новых модификаций получила ряд улучшений со значительно расширенными возможностями.

Где применяли ракету AIM-7 Sparrow

По данным ПС США, эти ракеты использовались во многих конфликтах и войнах.

Например, во время войны в Персидском заливе радиолокационный вариант ракеты AIM-7 Sparrow оказался мощным оружием класса воздух-воздух. Тогда 22 иракских самолета и три вертолета были сбиты ракетами AIM-7 Sparrow.

Однако первое боевое крещение AIM-7 Sparrow пришло во время Вьетнамской войны. Тогда AIM-7 Sparrow сбили более 55 вьетнамских самолетов. Однако из-за своей низкой эффективности (чтобы сбить один самолет, надо было запустить около 12 ракет) ракета впоследствии проходила ряд модификаций.

Также во время Ливанской войны в 1982 году ракетами AIM-7 Sparrow были сбиты 10 сирийских самолетов МиГ-21 и МиГ-23.

Как AIM-7 Sparrow поможет Украине

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов в комментарии Фактам ICTV отметил, что ракеты AIM-7 Sparrow не новы для Украины, в том смысле, что их модификации используются в ракетном комплексе NASAMS.

— Нужно понимать, что скорее всего, эти ракеты нам передают для дальнейшего вооружения самолетов советского производства, которые есть у нас на вооружении, или для будущих поставок западных самолетов, — говорит эксперт.

Жирохов добавляет, что о пакете военной помощи США объявили недавно, но реализован он может быть через несколько месяцев. Или другой вариант — оружие уже поставили, но они только сейчас объявили об этом.

— То есть это не значит, что эти ракеты передадут завтра. Я думаю, американцы сейчас формируют комплекс вооружения для самолетов, которые будут переданы Украине в будущем. Чтобы сразу передавать и самолеты, и комплекс вооружения к ним, — считает эксперт.

Военный эксперт также предполагает, что военные нашли возможность вооружить советские самолеты AIM-7 Sparrow, поэтому ракеты едут к нам.

— Я считаю, что AIM-7 Sparrow можно интегрировать в Су-27. И такие примеры уже не единичны. Например, ракеты Zuni, которые находятся в новом пакете помощи, адаптированы для использования с Су-25. HARM или JDAM используются с МиГ-29. То есть варианты того, что AIM-7 приспособят к советским самолетам, есть, но скорее всего, американцы готовят комплекс вооружения к будущим поставкам западных самолетов F-16 Украине, — предполагает Жирохов.

Что касается назначения AIM-7 Sparrow, то по словам Жирохова, ракеты будут эффективно сбивать вражеские самолеты и вертолеты.

— AIM-7 Sparrow имеют эффективную дальность поражения воздушных целей большую, чем любые другие ракеты, которые находятся на вооружении Воздушных сил Украины, — заключает эксперт.

Технические характеристики

Управляемая ракета класса воздух-воздух

Электростанция: твердотопливный ракетный двигатель Hercules MK-58

Длина: 3,64 м.

Диаметр: 0,20 м.

Размах крыльев: 1 м.

Начальный вес: около 225 кг.

Стоимость единицы: около $125 тыс.

Масса боевой части: 39 кг.

Расстояние: до 70 км

Скорость достигает 4 Маха, это примерно 1361,2 м/сек.

Ракету могут нести такие истребители, как F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.

Фото: ВВС США

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