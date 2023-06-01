Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как платить за электричество через YASNO — инструкция
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины расширяют агентурную сеть.

Об этом сообщила советник министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

— С этой целью российские “правоохранительные органы” заставляют местных предпринимателей, которые связаны с предоставлением населению транспортных услуг, в частности простых перевозчиков и таксистов, безотлагательно отчитываться о выявлении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима, — отметила Маляр.

Она добавила, что в случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников.

Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом россияне осуществляют во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Маляр сообщила, что на прошлой неделе предупреждения о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок по причинам несоблюдения обязательств получили ряд местных предприятий и отдельных перевозчиков. Она также отметила, что на рынок транспортных перевозок в оккупированных регионах все больше привлекают исключительно российские предприятия.

Читайте также
РФ на Бахмутском направлении меняет вагнеровцев на регулярные войска — Маляр
російські окупанти

Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Создание Корпуса морской пехоты: Неижпапа рассказал о его задачах и вооружении
Олексій Неїжпапа
Посольства более 20 стран призвали РФ вернуть похищенных украинских детей
дівчинка
Кличко просит киевлян присоединиться к проверке укрытий
На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров
Пентагон закупит для Украины САУ Gepard на более чем $118 млн
САУ Gepard Shahed
Эти люди могли выжить – киевляне несут цветы и игрушки к поликлинике в Деснянском районе
Квіти та іграшки під поліклінікою Деснянського району 1 червня 2023
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь