На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров
Российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины расширяют агентурную сеть.
Об этом сообщила советник министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
— С этой целью российские “правоохранительные органы” заставляют местных предпринимателей, которые связаны с предоставлением населению транспортных услуг, в частности простых перевозчиков и таксистов, безотлагательно отчитываться о выявлении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима, — отметила Маляр.
Она добавила, что в случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников.
Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом россияне осуществляют во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Маляр сообщила, что на прошлой неделе предупреждения о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок по причинам несоблюдения обязательств получили ряд местных предприятий и отдельных перевозчиков. Она также отметила, что на рынок транспортных перевозок в оккупированных регионах все больше привлекают исключительно российские предприятия.
Источник: Анна Маляр
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