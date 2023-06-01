На оккупированной территории таксистов и перевозчиков заставляют доносить на пассажиров

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины расширяют агентурную сеть.

Об этом сообщила советник министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

— С этой целью российские “правоохранительные органы” заставляют местных предпринимателей, которые связаны с предоставлением населению транспортных услуг, в частности простых перевозчиков и таксистов, безотлагательно отчитываться о выявлении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима, — отметила Маляр.

Она добавила, что в случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников.

Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом россияне осуществляют во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Маляр сообщила, что на прошлой неделе предупреждения о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок по причинам несоблюдения обязательств получили ряд местных предприятий и отдельных перевозчиков. Она также отметила, что на рынок транспортных перевозок в оккупированных регионах все больше привлекают исключительно российские предприятия.

Источник: Анна Маляр

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