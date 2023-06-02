О $2,5 млн в поддержку Украины и футболке для Зеленского: интервью с основателем Saint Javelin

Saint Javelin называют мемом на миллион долларов. Инициатива канадского журналиста Кристиана Бориса позволила передать на нужды украинцев уже $2,5 млн, футболки от Saint Javelin носят военные и министр обороны Резников, а Святая Джавелина стала одним из символов украинского сопротивления.

Однако Saint Javelin не просто мем, а социальный канадско-украинский бизнес. Компания создает дизайны для футболок, кепок, стикеров, патчей.

Saint Javelin работает под лозунгом: Мы занимаемся бизнесом, чтобы восстановить Украину, уже $2,5 млн компания передала на помощь гражданам нашей страны.

Факты ICTV публикуют разговор Kyiv not Kiev с Кристианом Борисом о планах перенести все производство в Украину, а также о юморе во время войны.

— Насколько большая сейчас команда Saint Javelin?

— Нас около 15 человек, с соотношением 50/50 между членами команды, которые находятся в Украине, и членами команды в Канаде. У нас есть офисы в Торонто и Киеве. Также с нами работает парень из Литвы, делает много видеомонтажа. Это достаточно большая команда и большая разница во времени.

Сначала мы думали, что офис в Торонто будет работать как розничный магазин — люди могут заходить, покупать одежду и так далее. Но из-за объема работы, который выполняется онлайн, мы решили использовать это место как упаковочное пространство.

Итак, мы изготавливаем продукт в Украине, отправляем его в Канаду, а затем из Канады отправляем нашим клиентам в Соединенных Штатах и Канаде. Причина, почему у нас есть офис в Украине, заключается в том, что мы можем производить продукты там и иметь место для их хранения. И теперь мы собираемся использовать его для отправки продуктов клиентам в ЕС.

— Из каких стран вы получаете наибольшую долю заказов? Было бы хорошо знать, потому что это своего рода статистика концентрации поддержки Украины в мире.

— Больше всего, несомненно, из США. Канада — это большая, но не огромная часть наших заказов. Великобритания — это очень большая поддержка, как и страны Балтии, Польша, а также такие страны, как Финляндия, Швеция и Германия.

— Что побуждает ваших клиентов приобрести что-то от Saint Javelin: желание поддержать Украину покупкой или желание иметь действительно крутую вещь?

— Я думаю, оба варианта. Когда все начиналось, пожалуй, преобладало желание просто поддержать Украину и иметь этот символ. Люди находили способ не просто задонатить деньги, но на самом деле показать всему миру, что они поддерживают Украину. Это стало своеобразной формой, в которой вы идете поддержать свою любимую футбольную или бейсбольную команду и хотите, чтобы все это знали.

Именно таким стал Saint Javelin. Джерси, которую люди надевали, чтобы показать поддержку Украине. А потом, когда мы создавали все больше и больше дизайнов, люди начали думать: О, это круто. Я хотел бы носить этот сумасшедший дизайн, футболку с HIMARS или что-то такое.

Сейчас мы пытаемся показать людям, что продукт, который производим, не зависит от какого-то сумасшедшего дизайна. Это просто очень хорошая футболка, лучшего качества, которое вы когда-либо имели. И она изготовлена в Украине. Поэтому мы стараемся постоянно развиваться.

— Что, по вашему мнению, мотивирует иностранцев так вкладываться в победу Украины?

— Люди впервые за долгое время увидели ситуацию: Добро против зла. Для них было совершенно очевидным, что Россия вторглась в суверенную, невинную страну с абсолютно фальшивыми претензиями, врала всем и делала это таким жестоким способом. Мы видели, как россияне это делали в Чечне, в Грузии, в Сирии. Наконец люди со всего мира сказали: Хватит. Мы будем поддерживать Украину, насколько это возможно.

Они видели фото людей, которые изготавливали коктейли Молотова в центре Киева, людей, которые готовились к тому, что тогда казалось концом света. Изображения, которые попадали на глаза остальному миру, казались апокалиптическими. Я думаю, многие люди смогли представить себя в сценарии, через который проходили украинцы, и это побудило многих поддержать Украину как можно больше.

Они могли представить себя: один день ты учитель, на следующий день — присоединяешься к территориальной обороне и готов идти на войну, потому что нет другого выбора. Я думаю, это была просто возможность поставить себя в этот сценарий.

— Какую сумму помощи Saint Javelin передал украинцам?

— Около $2,5 млн. Это и с продаж, и с краудфандинговых кампаний.

— Хочу поговорить о соцсетях Saint Javelin, потому что для меня это — искусство. Искусство говорить о войне систематично, ясно, доступно и с юмором.

С вопросами к этому разделу мне помогли украинские стендаперы. Анна Кочегура спрашивает: Как случилось, что украинцы превратили шутки в символ сопротивления? И какую роль играют мемы в информационной войне?

— Украинцы имеют чувство юмора, которое многим нравится, потому что оно темнее, чем то, к которому привыкли люди. Украинские мемы смешнее, потому что они более прямые и резкие.

Когда люди по всему миру видели, что мы в Saint Javelin дразнили российскую армию за поражение в Харькове и Сумах, в Киеве и Херсоне, и видели украинских военных, иностранных добровольцев, которые снимали видео и добавляли свой юмор к этому, многие хотели присоединиться к нам.

Это превратилось как, странная аналогия, в болельщика за любимую спортивную команду. Хотелось стать частью сообщества. Это также хороший способ “выпустить пар”. Шутить — это способ пройти через ужас и выдержать такое сложное время.

— Есть вопрос от стендапера Насти Зухвалой. Также о черном юморе. Как западная аудитория воспринимает черный юмор, что стоит учитывать при общении с людьми, которые не имеют опыта проживания войны?

— Многие люди никогда не смогут понять этот юмор, потому что для них он слишком черный, поскольку они не проживали травмы, которые сейчас переживают украинцы. Они даже не могут представить, что это возможно. Мы сделали много ошибок с нашими шутками и черным юмором. Поэтому мы установили стандарты — что является приемлемым и неприемлемым для нас.

Например, включение детей в мемы или шутки для меня недопустимо. Дети слишком юны, чтобы понять, что происходит. Даже если вы видите эти видео, как дети в России собирают АК-47 в школе — они не понимают, что делают. Им промыли мозги на деятельность, последствия которой они не представляют.

Надо найти баланс, который, наверное, возникает, если делать это ежедневно в течение долгого времени и понимать, что люди принимают как шутку и что считают неприемлемым. Говорить “это слишком” — тоже несправедливо, потому что это исходит из привилегированной позиции, где вы никогда не чувствовали то, что чувствовал тот, кто делает шутку.

Но если вы хотите говорить с более широкой аудиторией о том, что происходит в Украине, и держать их заинтересованными, вам обязательно нужно найти этот баланс.

— Теле- и радиоведущая Ярослава Кравченко спрашивает: сталкивались ли вы с обвинениями в богохульстве? Ведь перечень святых является исчерпывающим. И наоборот, получали ли вы пожертвования от религиозных организаций?

— Во-первых, мы — бизнес. Мы не благотворительная организация, поэтому не собираем пожертвования. Я помню, кто-то говорил мне, что купил футболку Saint Javelin своему священнику и тот был очень рад. Как-то мы в шутку одели футболку Saint Javelin на Папу Римского. Этот твит стал вирусным. Но большинство религиозных организаций не хотят иметь с нами ничего общего.

Конечно, мы сталкивались с обвинением в богохульстве. Многие люди в начале говорили, что это богохульство и оскорбление. Когда мы сделали мурал в Киеве, на следующий день церковь выслала кого-то, чтобы закрасить нимб, и он так и остался с тех пор. Единственное, что я могу сказать, — это то, что музей Первой мировой войны в Соединенных Штатах, который расположен в Канзас-Сити, написал отличную статью о Святой Джавелине и феномене религиозных икон во время войны.

Они показали, что Saint Javelin — просто эволюция того, что происходит в течение сотен тысяч лет. В каждом европейском городе есть религиозная фигура, которая держит копье или меч. Эти иконы всегда были для военных и гражданских символом поддержки.

В случае с Saint Javelin: никто не делал этого с современным оружием. Никто не показывал святого, который держит ракетную установку. Вот почему, когда люди смотрят на Святую Джавелину, они думают: О, Боже, ужасное богохульство. Мы никогда не хотели кого-то оскорбить или быть против церкви. Никогда.

— Назовите три лучших мема, связанных с Украиной после вторжения.

— Пожалуй, день, когда вы затопили Москву — один из самых символических дней. Мемы типа Москву повысили до субмарины.

Я помню украинского солдата Юрия Гудименко. Несколько месяцев назад он получил ранение и, думаю, проходит реабилитацию. Было видео, где он спрашивал россиян: Как вам наши Байрактары? И это навсегда осталось в моей памяти. Это было в первые два или три дня войны и выглядело таким храбрым.

Все в мире в то время думали, что у Украины нет шансов против “второй крупнейшей армии в мире”. И вот этот парень фактически говорит: Вы думаете, у нас нет шансов? Это у вас нет шансов! Это не мем, но момент, на мой взгляд, грандиозный.

А еще та женщина, которая дала российскому солдату семечки подсолнечника и сказала: Положи это в карман. Это действительно поразило людей по всему миру, потому что доказало, что нарратив, который россияне использовали об украинцах (типа “они хотят, чтобы мы их спасли”) — полный бред. Эти моменты были действительно захватывающими и, честно говоря, важными для мотивации и поддержания боевого духа.

— Кого бы вы хотели увидеть в футболке Saint Javelin?

— Есть человек, у которого есть футболка, но он никогда ее не носит — это президент. Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет.

Мы сделали фейковое фото с Байденом, когда он приехал в Киев, возле мурала. Он показывает большой палец и держит мороженое в футболке Saint Javelin. Оно стало безумно вирусным, вплоть до такой степени, что американские журналисты посчитали его настоящим. NBC News твитнула: О Боже, он приехал посетить мурал Saint Javelin.

Так что, честно говоря, я даже не знаю, кого бы я хотел увидеть в ней сейчас. Пожалуй, веселее просто придумать, будто кто-то важный ее носит, а потом посмотреть, поверят ли люди в это или нет.

— Что ждет Saint Javelin после неизбежной победы Украины? Думаете о том, куда хотели бы направить усилия вашего социального бизнеса — на восстановление, заботу о ментальном здоровье?

— Мой опыт как журналиста и частично причина, по которой я создал Saint Javelin — летом я был в Карпатах на ретритах и лагерях. Я работал там с солдатами, которые проходили программу реабилитации от ПТСР. Я провел время с матерями, женами и детьми солдат, погибших с 2014 года, и это действительно оставило след во мне.

Это показало мне, что после всего насилия, о котором люди узнают из новостей, нужно огромное восстановление. И не только физическое восстановление зданий, но и ментальное. Людям нужно дать новую цель в жизни, семьям нужно отстраивать отношения. С горем надо работать. Когда мы говорим “восстановление” — я не имею в виду только восстановление типа ремонта детсада.

Я имею в виду, что мы можем участвовать в восстановлении экономики, производя продукцию в Украине. Мы можем участвовать в восстановлении психического здоровья, помогая финансировать различные программы, такие как Veteran Hub в Украине. Существует много разных инициатив для этого, но основная сосредоточенность сейчас — на победе.

Фото: Christian Borys

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