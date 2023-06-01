Присоединился к армии агрессора. 12 лет за решеткой проведет украинец, который в 2009 году выехал в РФ

12 лет тюрьмы назначено предателю, который выехал из Украины, чтобы присоединиться к Вооруженным силам РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленником оказался гражданин нашей страны, который в 2009 году выехал на постоянное проживание в Россию и получил там российский паспорт.

В 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды ВС РФ. Позже мужчина решил продолжить свое пребывание в российской армии и в 2016 году подписал многолетний контракт с вражеской армией.

Там его назначили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград). Установлено, что это военное соединение принимало активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

По окончанию контракта и после начала полномасштабного вторжения РФ предатель решил вернуться в Украину.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он въехал, прикрываясь украинским паспортом.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.