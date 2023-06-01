Путин нервничает перед наступлением ВСУ: экс-генерал США объяснил, почему РФ взорвала дорогу на границе

Российские войска взорвали дорогу в месте, где пересекаются границы Украины, Беларуси и РФ.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины 31 мая.

— Рубрика от “Киев за три дня” до “Подрываем дороги, чтобы нас не захватили”. Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало издание Радио Свобода, российские пропагандистские каналы распространили видео с подрывом дороги в Сеньковке, ведущей к памятнику Три сестры, установленного на месте соприкосновения границ Украины, России и Беларуси.

В сообщениях, прикрепленных к видео, дорогу называли “танкоопасным направлением”, которую якобы могли использовать силы, направляющиеся с территории Украины.

В комментарии CNN, американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг заявил, что таким образом президент России Владимир Путин демонстрирует, что нервничает из-за возможных наступательных действий со стороны Украины.

— Если я командир и вдруг узнаю, что вражеские силы приближаются к моей территории, а у меня там нет войск, я переброшу туда войска или буду препятствовать их передвижению. Это и есть попытка помешать передвижению войск, которые потенциально могут попасть в этот район. То же самое с точки зрения подготовки к наступательной операции, — сказал бывший генерал.

Он добавил, что Владимир Путин, “откровенно говоря, немного нервничает по поводу того, что они (Украина, — Ред.) собираются делать”.

Марк Хертлинг также добавил, что это демонстрирует, что у России нет понимания относительно того, какие планы и намерения имеет Украина.

Напомним, в мае 2022 года глава Черниговской области поручил ликвидировать монумент Три сестры, находящийся в Сеньковке.

Фото: Чернігівська ОВА

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