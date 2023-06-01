Ракетоносители РФ маневрируют в море для создания искусственного напряжения — Гуменюк

Россия удерживает в Черном море корабельную группировку с ракетоносителями, которые постоянно маневрируют, чтобы создавать искусственное напряжение и рассредоточивать усилия украинской ПВО.

Такое мнение высказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— То, что сегодня атаки происходили преимущественно на севере и в центре страны, объясняется тем, что враг пытается нанести вред так называемым центрам принятия решений. Однако РФ пытается терроризировать со всех сторон, в частности именно поэтому в Черном море держат корабельную группировку с ракетоносителями, — подчеркнула она.

Гуменюк считает, что РФ и в дальнейшем будет пытаться максимально часто применять баллистику, хотя эти запасы у нее тоже не безразмерные.

А те небольшие паузы в обстрелах, по ее словам, враг использует для реализации максимально коварного плана.

По данным ВМС Украины, по состоянию 1 июня в Черном море на боевом дежурстве находится девять российских кораблей, в том числе три носителя Калибров, общий залп — до 16 ракет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.