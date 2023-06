Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину присоединиться к блоку

В четверг, 1 июня, Сейм Латвии принял заявление, в котором выразил поддержку Украины накануне саммита НАТО и призвал принять решение о приглашении нашей страны в военный блок.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, заявление латвийского парламента содержит две важные позиции:

О чем идет речь в заявлении

Как проинформировали в пресс-службе Сейма, латвийские депутаты выступили за мощную и эффективную помощь Украине со стороны Евросоюза и союзников по НАТО. Они призвали к оказанию военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки “до тех пор, пока это необходимо для обеспечения возможности Украинского государства эффективно защищать свою территорию на земле, на море и в воздухе”.

Депутаты выступили за укрепление политического партнерства между НАТО и Украиной. Они отметили, что Вильнюсский саммит НАТО может быть использован для расширения поддержки нашей страны.

Сейм объявил о своем категорическом осуждении неспровоцированной военной агрессии РФ, осуществляемой при поддержке и участии Беларуси. В парламенте Латвии уточнили, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, а также может выбирать, в каких международных организациях участвовать.

В Сейме напомнили, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, а РФ не имеет права вето на расширение блока.

В заявлении отмечается значительный вклад Украины в безопасность евроатлантического пространства. Депутаты обратили внимание, что поскольку наша страна сейчас борется за общую безопасность, ее членство в НАТО укрепит военный блок, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге.

В заявление сказано, что победа Украины в войне – это единственный путь к стабилизации, устойчивому миру и безопасности в Европе.

Латвия осудила преступления, совершенные армией РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры, политику ядерного шантажа Кремля и планы по размещению ядерного оружия на территории Беларуси. Сейм призвал усилить санкции против РФ и Беларуси, чтобы лишить их финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Латвия поддержала инициативы Украины в Генеральной Ассамблее и других структурах ООН.

Кроме того, Латвия обязалась поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях в Украине. Депутаты поддержали создание специального международного трибунала над РФ.

Сейм также приветствовал историческое решение Совета ЕС о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Латвия обещает продолжать поддержку нашего государства на пути в ЕС.

Решение Сейма приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

I welcome today’s statement by the Latvian parliament Saeima calling on NATO to invite Ukraine at the Vilnius summit and formulate a clear roadmap to ensure speedy integration. I am grateful to our Latvian friends, @EdvardsSmiltens and all @Jekaba11 MPs who supported this move.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 1, 2023