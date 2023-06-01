Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину присоединиться к блоку
В четверг, 1 июня, Сейм Латвии принял заявление, в котором выразил поддержку Украины накануне саммита НАТО и призвал принять решение о приглашении нашей страны в военный блок.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
– Саэйма (Сейм, — Ред.) Латвии приняла заявление в поддержку евроатлантической интеграции Украины… Спасибо нашим латвийским друзьям и союзникам за это важное решение! – отметил он.
По словам Стефанчука, заявление латвийского парламента содержит две важные позиции:
- призыв к НАТО поддержать решение о приглашении Украины в военный блок;
- призыв сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО.
О чем идет речь в заявлении
Как проинформировали в пресс-службе Сейма, латвийские депутаты выступили за мощную и эффективную помощь Украине со стороны Евросоюза и союзников по НАТО. Они призвали к оказанию военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки “до тех пор, пока это необходимо для обеспечения возможности Украинского государства эффективно защищать свою территорию на земле, на море и в воздухе”.
Депутаты выступили за укрепление политического партнерства между НАТО и Украиной. Они отметили, что Вильнюсский саммит НАТО может быть использован для расширения поддержки нашей страны.
Депутаты подчеркнули, что Украина “безвозвратно взяла курс на евроатлантическую интеграцию” и поддержали ее вступление в НАТО, “как только это позволят условия”.
Сейм объявил о своем категорическом осуждении неспровоцированной военной агрессии РФ, осуществляемой при поддержке и участии Беларуси. В парламенте Латвии уточнили, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, а также может выбирать, в каких международных организациях участвовать.
В Сейме напомнили, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, а РФ не имеет права вето на расширение блока.
В заявлении отмечается значительный вклад Украины в безопасность евроатлантического пространства. Депутаты обратили внимание, что поскольку наша страна сейчас борется за общую безопасность, ее членство в НАТО укрепит военный блок, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге.
В заявление сказано, что победа Украины в войне – это единственный путь к стабилизации, устойчивому миру и безопасности в Европе.
Латвия осудила преступления, совершенные армией РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры, политику ядерного шантажа Кремля и планы по размещению ядерного оружия на территории Беларуси. Сейм призвал усилить санкции против РФ и Беларуси, чтобы лишить их финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.
Латвия поддержала инициативы Украины в Генеральной Ассамблее и других структурах ООН.
Кроме того, Латвия обязалась поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях в Украине. Депутаты поддержали создание специального международного трибунала над РФ.
Сейм также приветствовал историческое решение Совета ЕС о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Латвия обещает продолжать поддержку нашего государства на пути в ЕС.
Решение Сейма приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
– Я приветствую сегодняшнее заявление латвийского парламента, призывающее НАТО пригласить Украину на Вильнюсском саммите и сформулировать четкую дорожную карту для обеспечения скорейшей интеграции, — отметил он.
I welcome today’s statement by the Latvian parliament Saeima calling on NATO to invite Ukraine at the Vilnius summit and formulate a clear roadmap to ensure speedy integration. I am grateful to our Latvian friends, @EdvardsSmiltens and all @Jekaba11 MPs who supported this move.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 1, 2023
На днях Сенат Чехии поддержал резолюцию о скорейшем вступлении Украины в НАТО.
Как известно, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
Источник: Сейм Латвии, Delfi
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