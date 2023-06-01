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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину присоединиться к блоку

Сейм Латвії
Фото: Depositphotos

В четверг, 1 июня, Сейм Латвии принял заявление, в котором выразил поддержку Украины накануне саммита НАТО и призвал принять решение о приглашении нашей страны в военный блок.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

– Саэйма (Сейм, — Ред.) Латвии приняла заявление в поддержку евроатлантической интеграции Украины… Спасибо нашим латвийским друзьям и союзникам за это важное решение! – отметил он.

По словам Стефанчука, заявление латвийского парламента содержит две важные позиции:

  • призыв к НАТО поддержать решение о приглашении Украины в военный блок;
  • призыв сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО.

О чем идет речь в заявлении

Как проинформировали в пресс-службе Сейма, латвийские депутаты выступили за мощную и эффективную помощь Украине со стороны Евросоюза и союзников по НАТО. Они призвали к оказанию военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки “до тех пор, пока это необходимо для обеспечения возможности Украинского государства эффективно защищать свою территорию на земле, на море и в воздухе”.

Депутаты выступили за укрепление политического партнерства между НАТО и Украиной. Они отметили, что Вильнюсский саммит НАТО может быть использован для расширения поддержки нашей страны.

Депутаты подчеркнули, что Украина “безвозвратно взяла курс на евроатлантическую интеграцию” и поддержали ее вступление в НАТО, “как только это позволят условия”.

Сейм объявил о своем категорическом осуждении неспровоцированной военной агрессии РФ, осуществляемой при поддержке и участии Беларуси. В парламенте Латвии уточнили, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, а также может выбирать, в каких международных организациях участвовать.

В Сейме напомнили, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, а РФ не имеет права вето на расширение блока.

В заявлении отмечается значительный вклад Украины в безопасность евроатлантического пространства. Депутаты обратили внимание, что поскольку наша страна сейчас борется за общую безопасность, ее членство в НАТО укрепит военный блок, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге.

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В заявление сказано, что победа Украины в войне – это единственный путь к стабилизации, устойчивому миру и безопасности в Европе.

Латвия осудила преступления, совершенные армией РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры, политику ядерного шантажа Кремля и планы по размещению ядерного оружия на территории Беларуси. Сейм призвал усилить санкции против РФ и Беларуси, чтобы лишить их финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Латвия поддержала инициативы Украины в Генеральной Ассамблее и других структурах ООН.

Кроме того, Латвия обязалась поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях в Украине. Депутаты поддержали создание специального международного трибунала над РФ.

Сейм также приветствовал историческое решение Совета ЕС о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Латвия обещает продолжать поддержку нашего государства на пути в ЕС.

Решение Сейма приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Я приветствую сегодняшнее заявление латвийского парламента, призывающее НАТО пригласить Украину на Вильнюсском саммите и сформулировать четкую дорожную карту для обеспечения скорейшей интеграции, — отметил он.

На днях Сенат Чехии поддержал резолюцию о скорейшем вступлении Украины в НАТО.

Как известно, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Источник: Сейм Латвии, Delfi

Європейський Союз, Война в Украине, Латвия, Украина-НАТО
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