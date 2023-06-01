В Белом доме сосредоточены на реализации украинского мирного плана — Кирби

Администрация президента США Джо Байдена работает с Украиной по продвижению и реализации Формулы мира, представленной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил на брифинге координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

— Мы сосредоточены на работе с нашими украинскими коллегами по реализации их предложения из 10 пунктов установления справедливого мира. И мы увидим, какой результат это принесет, — сказал он.

По его словам, США хотят, чтобы мирные предложения, независимо от того, кем они были выдвинуты, смогли обеспечить устойчивый мир.

В то же время Кирби отметил, что такой план должен иметь поддержку со стороны президента Украины.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США также добавил, что российский диктатор Владимир Путин не продемонстрировал “реального стремления” завершить войну против Украины установлением справедливого мира.

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед мировыми лидерами назвал десять условий, необходимых для прекращения войны. В частности, Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Источник : White House

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