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Украина
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В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО

В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
Фото: СБУ

Военная контрразведка и следователи СБУ разоблачили предателя, который, находясь в рядах ВСУ, собирал информацию о западном вооружении и ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра ГРУ Никита Климовский.

После 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первое разведзадание — сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу.

— Впоследствии предатель получил от российской военной разведки следующее задание — прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны, — говорится в сообщении.

После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружении в подразделениях.

В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО

Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины. Сейчас проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.

Кроме того, злоумышленник пытался выявить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения.

Предателя задержали на попытке передачи разведданных российской спецслужбе. Для коммуникации с военной разведкой РФ их пособник использовал мессенджер Telegram.

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим “куратором” из ГРУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
Война в Украине, ВСУ, СБУ
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