В рядах ВСУ разоблачили предателя, который передавал россиянам данные о западном вооружении и ПВО
Военная контрразведка и следователи СБУ разоблачили предателя, который, находясь в рядах ВСУ, собирал информацию о западном вооружении и ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указано, что злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра ГРУ Никита Климовский.
После 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первое разведзадание — сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу.
— Впоследствии предатель получил от российской военной разведки следующее задание — прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны, — говорится в сообщении.
После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружении в подразделениях.
Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины. Сейчас проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.
Кроме того, злоумышленник пытался выявить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения.
Предателя задержали на попытке передачи разведданных российской спецслужбе. Для коммуникации с военной разведкой РФ их пособник использовал мессенджер Telegram.
Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим “куратором” из ГРУ.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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