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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Мелитополе на территории собора оккупанты разместили базу с военной техникой — Генштаб

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу с военной техникой.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, в результате чего противник оборудует гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения.

— В населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести, — говорится в сводке.

За сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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