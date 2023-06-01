В Мелитополе на территории собора оккупанты разместили базу с военной техникой — Генштаб
Российские оккупанты, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу с военной техникой.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, в результате чего противник оборудует гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения.
— В населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести, — говорится в сводке.
За сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
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