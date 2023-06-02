Они боятся: Череватый рассказал о памятках для военных РФ в ожидании наступления ВСУ

Российским военным раздают памятки с напоминанием о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, что еще больше деморолизует оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он подтвердил, что сейчас фронт замер, а враг проводит ротационные мероприятия под интенсивным прикрытием артиллерии.

В то же время Череватый пояснил, что то, что коллаборационисты забирают документы из админучреждений Луганской области, не противоречит тому, что оккупанты готовятся к серьезной обороне.

— Это маркеры, что они боятся. У них сейчас такое состояние, они не знают, что мы будем делать, а также где это будет и когда. Это их очень напрягает. Они раздали всем своим военнослужащим памятки, что “боец, помни, что контрнаступление может быть в любой момент с любого направления”. Учитывая, что у них много личного состава, который не очень морально закален, то я сомневаюсь, что это придало им уверенности, — рассказал он.

По словам Череватого, попытки российских добровольцев из Российского добровольческого корпуса (РДК), могли частично повлиять на внимание военного командования оккупационных войск.

— Еще больше она (операция РДК, — Ред.) деморализовала противника. Оно разоблачило его, сколько у них проблем. То, что они так называемая вторая армия мира, то это уже стало, как мем. А сейчас то, что и граница их, и все местные силы безопасности — оказались сплошным фейком и мифом. Поэтому это тоже элемент, который их деморализует, — пояснил он.

Череватый добавил, что сейчас ВСУ делают все, чтобы максимально истощить логистику российских оккупантов.

— Бьем по скоплениям техники и личного состава, по штабам. В частности, на Лимано-Купянском направлении сегодня был уничтожен 1 командно-наблюдательный пункт, а вчера было уничтожено три командных пункта на Бахмутском направлении. Поэтому идет постоянно эта работа. Также их сообщения и логистические хабы — все, чтобы максимально усложнить врагу боевую работу, все, чтобы он не мог доставлять боеприпасы и другое необходимое на свои позиции, — сказал он.

Представитель Восточной группировки войск также добавил, что вместо вагнеровцев Россия заводит на линию фронта десантников из регулярной армии РФ. В то же время он отметил, что контрактные силы России уже были уничтожены во время первых попыток оккупантов продвинуться вглубь территории Украины.

— Все, без исключения, бригады вооруженных сил оккупанта… они уже по два-три раза меняли свой личный состав. Конечно, она существенно доукомплектована за счет мобилизованных, — сказал он.

Череватый добавил, что кроме ЧВК Вагнера, Россия задействует на линию фронта и другие частные компании, как ЧВК Патриот, Ветераны, Факел.

— Они задействуют боевой армейский резерв, так называемый БАРС. Сейчас, последнее их ноу-хау, к которому они вынуждены прибегать, это так называемые роты Шторм-Z, которые при военкоматах формируются, также с большим элементом людей, которые имеют проблемы с законом, — сказал он.

В то же время, по словам украинского военного, оккупанты привлекают для мобилизованных и наемников устаревшую технику, как БТР-70 и БМП-1.

Сергей Череватый также рассказал о боевых действиях на направлении Белогоровки, где россияне пытаются атаковать.

— Они пытаются там атаковать. За эти сутки, в общем, в районах Стельмаховки и Белогоровки пытались атаковать 6 раз, потерпели поражение. Было убито 52 оккупантов, 85 ранены, а еще четверо — попали в плен, — сказал он.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты перешли к обороне в районе Бахмута и уменьшили активность, хотя и увеличили количество обстрелов из артиллерии и минометов.

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