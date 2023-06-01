Как Европа может помочь Украине победить: Зеленский назвал три шага

Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдове заявил о существовании известного Европе плана, который позволит Украине победить агрессию РФ.

Об этом сообщает Европейская правда.

Обращаясь к лидерам почти 50 государств, Зеленский отметил, что есть три шага и, по сути, направления помощи.

— Первое — это полная защита от российского террора, прежде всего на земле, но также на небе, — сказал он, призвав Запад предоставлять Украине боевые самолеты и системы ПВО, которые позволят Украине получить преимущество на поле боя.

Во-вторых, президент Украины призвал мир четко определяться со всеми проявлениями российской агрессии, не только в Украине, а также привел пример российской оккупации в Молдове.

— Мы все видим, откуда происходит агрессия, кто является агрессором. Россия выбрала путь агрессии… Но российский контингент находится в Приднестровье уже более 30 лет. И как долго еще будет там оставаться? На этот вопрос надо дать ответ, — добавил он.

Кроме того, по мнению украинского лидера, преодолеть агрессию РФ поможет вступление Украины в НАТО и ЕС.

— На саммите НАТО должна быть четкая дорога к членству и должны быть одобрены гарантии безопасности, а осенью — также должны начаться переговоры в ЕС, — подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что в долгосрочном периоде место в ЕС получат не только Молдова и Грузия, а и Беларусь.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества будет развивать коалицию истребителей и предложит коалицию Patriot.

Источник: Европейская правда

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