Захотят жить — уйдут: Зеленский о войсках РФ в Приднестровье

Украина будет играть одну из главных ролей в решении проблемы Приднестровья. Об этом на пресс-конференции в Молдове заявил президент Владимир Зеленский.

Он считает, что формула диалога по проблеме Приднестровья 5+2 “неживая”, а страна должна говорить с позиции победителя.

По словам Зеленского, к решению проблемы могут быть привлечены и другие партнеры.

— Украина будет играть одну из главных ролей. У нас граница, — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, что будет с российским войсками в Приднестровье, он сказал: Они захотят жить — уйдут.

— Украина может помогать Молдове, только если есть запрос от высшего руководства Молдовы. И тогда Украина обязательно будет реагировать, — сказал Зеленский, добавив, что “официального запроса не было”.

В формат “5+2” входили представители сторон, посредников и наблюдателей в переговорном процессе — Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Целью переговоров в формате “5+2” была выработка параметров всеобъемлющего урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с особым статусом для Приднестровья в рамках Молдовы.

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