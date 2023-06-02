Зеленский: Никогда больше не должна повториться ситуация в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а оно закрыто

Ситуация, когда во время воздушной тревоги в Киеве были закрыты укрытия, больше не должна повториться ни в одном из городов Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 1 июня.

В начале обращения он назвал этот день долгим и тяжелым и выразил соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесли российские удары.

— Мы делаем максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины. Но защита людей — это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступными. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что наличие бомбоубежищ и доступ жителей населенных пунктов к этим укрытиям является обязанностью представителей местной власти.

— Больно видеть халатное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей — привлекать к ответственности, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня в Украине, как и во многих других странах, отмечается День защиты детей.

— Но и в этот день государство-террорист забрало жизнь украинского ребенка. Но и в этот день Россия обстреливала наши города, от Харькова до Херсона, от Киева до Донбасса. Но… и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И — каждого убийцы, каждого террориста, — заявил глава государства.

Президент Украины рассказал, что в течение дня украинская делегация была в Молдове на саммите Европейского политического сообщества.

— Сейчас здесь — центр политических дискуссий на нашем континенте. Были очень важные переговоры, — сказал он.

На встрече, в частности, были президенты Молдовы, Франции, Румынии, Швейцарии, Азербайджана и Еврокомиссии, а также главы правительств Великобритании, Португалии, Албании, Северной Македонии, Италии, Испании, Чехии и Германии.

— Был и расширенный формат с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши, Бельгии. И, конечно, — встречи на полях саммита и совместное заседание всех участников и участниц саммита, — заявил украинский лидер.

Он сообщил, что власти готовят новые оборонные решения для Украины, которые будут касаться как ПВО и авиации, так и “нашего продвижения на земле”.

— Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства на пути в Альянс. Делаем все, чтобы приблизить политическое решение Евросоюза относительно членства для Украины. Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира, — рассказал Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил всех лидеров и страны, которые поддерживают Украину. Отдельно он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку инициатив по защите, поиску и возвращению тех украинских детей, которые были депортированы в Россию.

— Должны их всех вернуть, должны сделать все возможное и невозможное, чтобы дать защиту всем нашим людям — по максимуму — от любых российских угроз. Уверен, что это возможно, — сказал он.

Владимир Зеленский также напомнил, что Европейский парламент сегодня принял решение по боеприпасам для Украины, в рамках которого предоставляется дополнительные €500 млн.

Источник : Офис президента

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