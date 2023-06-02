Амфибия с пушкой: характеристики и особенности БТР TPz 1 Fuchs

2 июля стало известно, что Германия может отправить в Украину бронетранспортеры TPz 1 Fuchs. Характеристики и особенности БТР – читайте далее в материале.

Характеристики TPz 1 Fuchs

TPz 1 Fuchs является немецким колесным бронетранспортером-амфибией. Он является основным средством транспортировки пехоты на поле боя.

Машина управления FüFu представляет собой модификацию с расширенной системой связи, оснащенной радиоперехватом и радиотехнической разведкой. Он имеет 12-м мачту с антенной системой для приема радиосигналов.

Кроме того, бронетранспортер TPz 1 Fuchs может перевозить раненых. БТР оснащен усиленной защитой против мин, самодельных взрывных устройств. В его арсенале башня TS-15 с 20-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Особенности TPz 1 Fuchs

Вход и выход из десантного отделения БТР на 10 человек осуществляется через двустворчатую дверь в кормовом бронелисте. Бронетранспортер способен двигаться по воде с помощью двух гребных винтов.

Напомним, что предварительно бронемашины TPz 1 Fuchs будут модернизировать в Украине на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает АО Украинская оборонная промышленность. После этого их будут поставлять в ВСУ.

Фото: flickr

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