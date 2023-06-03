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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Цена финала войны будет дороже, если Россия не проиграет — Подоляк

Цена финала войны будет дороже, если Россия не проиграет — Подоляк
Фото: УНИАН

Российская Федерация должна окончательно проиграть войну против Украины, поскольку цена победы врага будет гораздо выше для мира, чем сегодняшняя помощь нашей стране.

Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради “сохранения лица”), цена реального финала войны будет гораздо выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно, — написал он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что призывы к окончанию войны по формуле “земля в обмен на мир” приведут к иллюзорному “потемкинскому миру”.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину ряд известных деятелей и лидеров западных государств призвали прекратить боевые действия и начать диалог между Россией и Украиной.

Официальный Киев неоднократно указывал, что сегодня отсутствует вариант садиться за стол переговоров с Россией, пока оккупационные войска не выйдут с временно захваченных территорий Украины.

Кроме того, после так называемого референдума РФ на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, по которому в Кремле считают, что якобы “присоединили” в состав России эти украинские области, президент Владимир Зеленский принял решение о невозможности любого диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Война в Украине, Михаил Подоляк, Російська агресія, Росія
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