Израильские военные совместно с ВСУ внедряют систему предупреждения о ракетных атаках
Украинские и израильские военные работают над внедрением системы раннего оповещения о ракетных атаках на территории Украины.
Об этом во время пресс-конференции в Вене заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
— Пока мы здесь говорим, израильские и украинские военные работают совместно в Польше с целью имплементации нашей системы предупреждения, которая будет спасать жизни гражданских лиц в Украине, — сказал он.
Отметим, что израильская система предупреждения использует сочетание радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.
Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют территорию, на которой жители могут оказаться в опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте.
Граждане получают предупреждения на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.
В начале мая в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов.
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко