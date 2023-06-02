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Валентина Чорна, редактор ленты

Израильские военные совместно с ВСУ внедряют систему предупреждения о ракетных атаках

Израильские военные совместно с ВСУ внедряют систему предупреждения о ракетных атаках
Фото: Depositphotos

Украинские и израильские военные работают над внедрением системы раннего оповещения о ракетных атаках на территории Украины.

Об этом во время пресс-конференции в Вене заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

— Пока мы здесь говорим, израильские и украинские военные работают совместно в Польше с целью имплементации нашей системы предупреждения, которая будет спасать жизни гражданских лиц в Украине, — сказал он.

Отметим, что израильская система предупреждения использует сочетание радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют территорию, на которой жители могут оказаться в опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте.

Граждане получают предупреждения на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

В начале мая в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов.

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Источник: Укринформ
Израиль, Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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