Катастрофа масштабов ЧАЭС с кислотными дождями: чем грозит подрыв Россией завода Крымский титан

Утром 2 июня в Херсонской ОВА сообщили, что российские оккупанты планируют устроить провокацию на химическом заводе Крымский титан, который находится на перешейке на пути в оккупированный Крым.

Как заявил начальник ОВА Александр Прокудин, на территорию завода оккупантами была завезена взрывчатка, а территория вокруг — минируется.

Последствия для Украины от взрыва на химзаводе могут быть катастрофическими, а зона поражения от опасных химических веществ может достигать сотни километров.

Факты ICTV пообщались с экологами, чтобы разобраться, к чему может привести взрыв на заводе Крымский титан.

Александр Прокудин заявил, что вероятный взрыв, который могут устроить россияне, спровоцирует выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, что приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

С этим соглашается и президент Профессиональной ассоциации экологов Украины (PAEU), исполнительный директор Ecobusiness Group Людмила Цыганок.

По ее словам, несмотря на то, что Крымский титан был ранее крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе, предприятие также производит и другую химическую продукцию: минудобрения, серная кислота, алюминий, сульфаты, жидкое натриевое стекло, железный купорос и т.п.

— То есть ряд очень опасных веществ. Если титан достаточно тяжелый (и сложно переносится потоками ветра, — Ред.), то другие элементы более летучие. Поэтому опасность действительно существует, — пояснила она.

Эколог отметила, что масштабы этой опасности зависят от многих факторов: погодных условий, силы и направления ветра, а также времени, когда российские оккупанты могут прибегнуть к такой провокации.

Где находится Крымский титан и какие существуют риски

Предприятие расположено на территории Крыма, в северной части полуострова на Перекопском перешейке на побережье Сиваша, рядом с полуостровом Ад, и занимает площадь 4 785 га.

Оно соединяется подъездным железнодорожным путем со станцией Вадим Одесской железной дороги. Предприятие находится в нескольких километрах от Херсонской области.

Пока нет четкого понимания, насколько масштабными могут быть последствия из-за возможного взрыва на территории завода.

В своем срочном обращении глава Херсонской ОГА Прокудин говорил, что в случае подрыва завода могут пострадать жители АР Крым, до семи областей Украины, а также территория Турции и сама Российская Федерация.

В то же время Людмила Цыганок говорит, что в случае взрыва, а также в зависимости от направления ветра, могут пострадать территории Херсонской, Николаевской, Одесской области и АР Крым. В то же время, при других факторах, если ветер будет направлен на восток, то распространение химических веществ может пойти на территорию Запорожья, Мариуполя, Горловки и Краматорска.

— Поэтому риск колоссальный, недаром боятся экологической катастрофы. Даже отдельные группы ученых утверждают, что это может быть вторым Чернобылем, — сказала она.

Вице-президент профессиональной ассоциации экологов Украины (PAEU), специалист по вопросам общей экологии Валентин Щербина сомневается, что территория может быть загрязнена настолько, чтобы достать до Турции.

— Я сомневаюсь, что предельные концентрации этих соединений дойдут туда (в Турцию, — Ред.) в таких величинах. Но украинской флоре, фауне, и вообще всему живому на Юге Украины, конечно, достанется именно из-за водной миграции, — считает Щербина.

По его мнению, большую угрозу представляет перенос поверхностными водами, а не воздухом, поскольку частицы химических соединений могут быть слишком тяжелыми, чтобы переноситься на большие расстояния.

При этом эколог Цыганок говорит, что на заводе Титан в Крыму есть отстойники, где происходит накопление сернокислотных отходов, что является ядовитым веществом.

— Этот отстойник должен постоянно наполняться водой. Если концентрация воды вдруг начинает уменьшаться (а в случае аварий мы понимаем, какие есть риски), то в воздух летит серный ангидрид, — говорит она.

Что делать в случае химопасности: признаки отравления и алгоритм действий

В Херсонской ОГА распространили памятку, в которой объяснили порядок действий в случае химической опасности.

Согласно памятке, в первую очередь надо обезопасить свои органы дыхания и найти способы защитить свою кожу.

После этого, по возможности, следует немедленно покинуть зону химического загрязнения. Если такая возможность отсутствует, то следует немедленно герметизировать помещение, в котором находитесь, закрыв окна, дымоходы, вентиляционные люки и щели в рамах окон и дверей.

Полный перечень действий можно посмотреть на картинке ниже:

Признаки отравления опасными химикатами могут иметь разное проявление. К первичным признакам относят першение в горле, насморк, кашель, а иногда — аллергические реакции.

В то же время ядовитые пары могут привести к судорогам, потере сознания, а также смерти от остановки и паралича сердца.

Как понять, что на Крымском титане произошла авария

Людмила Цыганок говорит, что первым признаком, что произошла катастрофа, может быть не только реакция организма, но и изменения в окружающей среде.

— Вокруг может появиться мгла. Эти все опасные вещества могут покрыть ржавчиной поверхность почвы или автомобилей. Также могут внезапно пожелтеть листья на кустах и деревьях, особенно молодых. Будет ощутим запах кислоты, — пояснила она.

Эколог говорит, что облака с химическими соединениями, иначе говоря, облака ржавчины, могут быть опасны еще и потому, что они связаны с сернистым ангидридом.

— Это такое вещество, что при взаимодействии с водой образует серную кислоту. То есть это летучее вещество, но как обычно люди действуют: они берут влажные салфетки или маски, а при взаимодействии с влагой минимальное количество влаги сочетается с газом, и образуется именно эта серная кислота. Ею дышать нельзя, потому что это яд, — сказала Цыганок.

По ее словам, последствия вдыхания этого яда могут привести к облысению, частичной потере зрения и пр.

Кроме людей, кислотные соединения могут нанести ущерб и для природы вокруг.

— Возможна потеря урожая, куда упадут эти кислотные дожди. Эти вещества, соединившись с влагой, образуют сразу кислые дожди… Может появиться мертвый скот, птицы. Это мгновенные реакции окружающей среды, по которым человек может понять, что случилась экологическая беда, — пояснила она.

Последствия возможной аварии

По словам Людмилы Цыганок, вода может переносить опасные химические вещества и давать о себе знать в течение многих лет.

— Это может быть достаточно долгий период, потому что все может зависеть от масштабов, площади поражения и от того, если, например, будут взорваны отстойники, то это будет гораздо серьезнее, чем если просто будет выброс опасных веществ в воздух. Трудно сказать гипотетически, но счет может идти на десятки лет, — добавила она.

В то же время эколог Валентин Щербина коротко прокомментировал последствия такой аварии: “Это будет экологическая катастрофа, причем достаточно серьезного масштаба”.

Отметим, что как эксперты-экологи, так и Херсонская ОВА призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на попытку России информационно расшатать общество, прибегая к таким провокациям. В любом из случаев в ОВА призвали следить за дальнейшими объявлениями областной власти и властей страны, которые будут касаться этой темы.

Напомним, первые сообщения о минировании завода Титан в Армянске появились еще 31 мая, когда об этом сообщило партизанское движение Атеш.

В 2018 году Россия уже прибегала к провокациям экологической катастрофы на Крымском титане. Тогда на предприятии произошел выброс опасных веществ, в результате чего из Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонщины вывезли на реабилитацию почти 550 детей и взрослых.

Одним из признаков выброса было и то, что все металлические предметы в домах Армянска покрылись липкой ржавчиной, о чем предупреждают эксперты и на этот раз.

Кроме того, от химического отравления на административной границе с временно оккупированным полуостровом тогда пострадал 61 украинский пограничник.

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