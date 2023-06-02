Ночная атака на Киев: Игнат рассказал, откуда летели ракеты и дроны

Ночью 2 июня российские оккупанты выпустили по Украине ракеты и дроны. В эпицентре обстрела снова оказался Киев и область.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевская область. Предварительно, все цели были сбиты, — сказал он.

Игнат сообщил, что российские оккупанты запустили крылатые ракеты с Каспийского направления около 3:00 ночи. При этом дроны летели с юга, используя рельеф местности.

По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки 11-летний ребенок получил телесные повреждения, а мужчину 68 лет госпитализировали в больницу. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине были включены сирены, можно на карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

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