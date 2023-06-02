Германия может отправить в Украину бронетранспортеры TPz 1 Fuchs

Германия может предоставить Украине отремонтированные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs из промышленных запасов страны.

Об этом сообщает оборонная компания Rheinmetall, о чем пишет ESUT.

Отмечается, что бронемашины будут модернизировать в Украине на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает АО Украинская оборонная промышленность. После этого их будут поставлять в ВСУ.

Начало работы предприятия должно стартовать в середине июля. Далее Rheinmetall планирует наладить серийное производство бронетранспортеров.

Справка. Силовая установка TPz 1 Fuchs состоит из 8-цилиндрового V-образного дизельного двигателя жидкостного охлаждения ОМ 402 А мощностью 320 л.с. Вооружение включает 20-мм автоматическую пушку или 7,62-мм пулемет.

Кроме того, сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает защиту от шаров и осколков артиллерийских снарядов. Вход и выход из десантного отделения на 10 человек осуществляется через двустворчатую дверь в кормовом бронелисте.

К слову, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможности для получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon в рамках так называемой авиационной коалиции.

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