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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ревизия убежищ Киева: Камышин рассказал, кого задействуют и как будет происходить процесс

Олександр Камишін

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, как будет происходить ревизия хранилищ Киева, и будет принимать в этом участие.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

На Ставке 2 июня президент Владимир Зеленский поручил Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и доложить через 10 дней.

— Сегодня на Ставке президент поставил такую задачу. Почему именно мне? Я думаю, правильнее спросить у президента Украины. Я могу только допустить, потому что, например, на железной дороге мы сумели четко организовать работы пунктов несокрушимости на вокзалах всей страны. Хоть было людно, но всегда все работало четко, — сказал он.

Камышин сказал, что задача, поставленная главой государства, будет выполнена, и 12 июня президент получит отчет.

По словам министра, в субботу, 3 июня, у него запланирована встреча с городским головой Киева Виталием Кличко и соответствующими службами.

— Организуем план этой ревизии, и в ежедневном формате будем подводить предварительные выводы, а на 10-й день подведем заключительные. Посмотрим, какое состояние сейчас с укрытиями Киева.

Мы привлечем всех представителей служб, которые в этом должны быть задействованы — это ГСЧС, национальная полиция, работники местных органов самоуправления, работники Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, — добавил Камышин.

Он также сказал, что задача этой ревизии — понять, как сейчас работают имеющиеся укрытия в Киеве, и не допустить больше ситуаций, подобных случившейся 1 июня.

Напомним, в результате ночной атаки РФ по Киеву погибли три человека, 16 получили ранения. Три человека, которые погибли в Деснянском районе Киева ночью 1 июня, не смогли попасть в укрытие в поликлинике №3.

Фото: Telegram/Александр Камышин

бомбосховище, Война в Украине, Київ
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