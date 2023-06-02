Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях

Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Фото: Офис президента

Россия чувствует приближение своего поражения и поэтому конвульсивно пытается как можно быстрее поглотить временно оккупированные территории, а людей, которые там проживают, хотят заставить подчиниться оккупационным властям.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она напомнила, что украинские власти не признают и никогда не признают никаких выборов, никаких референдумов, а также документов, которые выдаются на оккупированных территориях.

– Украина не признает никаких документов и тем более принудительной паспортизации. Однако людям надо быть очень осмотрительными, потому что потом, когда мы восстановим контроль и территориальную целостность Украины, будут вопросы у правоохранительных органов, и чтобы дать на них ответ, надо четко понимать — стараться не сотрудничать с врагом, если есть такая возможность, не брать паспорт и при наименьшей возможности — уехать, – сказала она.

Также Ирина Верещук рассказала, что на рассмотрение парламента внесли законопроект, который предусматривает разграничение наказания для людей, которые являются коллаборационистами, и тех, кто был вынужден перейти на сторону врага.

Читайте также
Верещук советует украинцам выехать с временно оккупированных территорий в третьи страны
Ірина Верещук

Ирина Верещук, Война в Украине, Російська агресія, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Речь идет не только о F-16: в ОП назвали состав коалиции истребителей для Украины
Винищувачі F-16
Путин все еще верит в победу над Украиной и не осознает масштаба проблем РФ – Уоллес
Бен Воллес
РФ не сможет наколдовать танки: Уоллес убежден в успехе Украины на поле боя
Бен Воллес
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Швейцарія
Шпионил за северной границей Украины. На Ровенщине СБУ задержала агента белорусского КГБ
Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (2.06.2023)
Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (2.06.2023)
Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (2.06.2023)
Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь