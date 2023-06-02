Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях

Россия чувствует приближение своего поражения и поэтому конвульсивно пытается как можно быстрее поглотить временно оккупированные территории, а людей, которые там проживают, хотят заставить подчиниться оккупационным властям.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она напомнила, что украинские власти не признают и никогда не признают никаких выборов, никаких референдумов, а также документов, которые выдаются на оккупированных территориях.

– Украина не признает никаких документов и тем более принудительной паспортизации. Однако людям надо быть очень осмотрительными, потому что потом, когда мы восстановим контроль и территориальную целостность Украины, будут вопросы у правоохранительных органов, и чтобы дать на них ответ, надо четко понимать — стараться не сотрудничать с врагом, если есть такая возможность, не брать паспорт и при наименьшей возможности — уехать, – сказала она.

Также Ирина Верещук рассказала, что на рассмотрение парламента внесли законопроект, который предусматривает разграничение наказания для людей, которые являются коллаборационистами, и тех, кто был вынужден перейти на сторону врага.

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