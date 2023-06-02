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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сожжено почти по три десятка артсистем и автомобилей: потери РФ на 2 июня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки уничтожили почти по три десятка вражеских артсистем и автомобилей.

1 июня Вооруженные силы Украины сожгли 27 артиллерийских систем армии РФ, 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 15 танков, 12 боевых бронированных машин, семь единиц специальной техники, две единицы средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ВСУ в небе над Украиной приземлили 10 крылатых ракет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 2 июня 2023

  • личного состава – около 208 910 (+540),
  • танков ‒ 3 819 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 490 (+12),
  • артиллерийских систем – 3 501 (+27),
  • реактивных систем залпового огня – 575,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 335 (+2),
  • самолетов – 313,
  • вертолетов – 298,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 137 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 1 117 (+10),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 267 (+28),
  • специальной техники – 465 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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