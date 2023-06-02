Сожжено почти по три десятка артсистем и автомобилей: потери РФ на 2 июня
Украинские защитники за сутки уничтожили почти по три десятка вражеских артсистем и автомобилей.
1 июня Вооруженные силы Украины сожгли 27 артиллерийских систем армии РФ, 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 15 танков, 12 боевых бронированных машин, семь единиц специальной техники, две единицы средств противовоздушной обороны.
Кроме того, ВСУ в небе над Украиной приземлили 10 крылатых ракет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 2 июня 2023
- личного состава – около 208 910 (+540),
- танков ‒ 3 819 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 7 490 (+12),
- артиллерийских систем – 3 501 (+27),
- реактивных систем залпового огня – 575,
- средств противовоздушной обороны ‒ 335 (+2),
- самолетов – 313,
- вертолетов – 298,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 137 (+6),
- крылатых ракет ‒ 1 117 (+10),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 267 (+28),
- специальной техники – 465 (+7).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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