Сожжено почти по три десятка артсистем и автомобилей: потери РФ на 2 июня

Украинские защитники за сутки уничтожили почти по три десятка вражеских артсистем и автомобилей.

1 июня Вооруженные силы Украины сожгли 27 артиллерийских систем армии РФ, 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 15 танков, 12 боевых бронированных машин, семь единиц специальной техники, две единицы средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ВСУ в небе над Украиной приземлили 10 крылатых ракет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 2 июня 2023

личного состава – около 208 910 (+540),

танков ‒ 3 819 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 7 490 (+12),

артиллерийских систем – 3 501 (+27),

реактивных систем залпового огня – 575,

средств противовоздушной обороны ‒ 335 (+2),

самолетов – 313,

вертолетов – 298,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 137 (+6),

крылатых ракет ‒ 1 117 (+10),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 267 (+28),

специальной техники – 465 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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