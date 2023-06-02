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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

У Украины есть план Б, РФ в нем нет: Сольский о блокировании Москвой зернового соглашения

зерно
Фото: Depositphotos

Украина будет готова продолжить экспорт зерна через Черное море, если Москва разорвет текущее соглашение об экспорте зерна. В рамках плана Б России не будет.

Об этом в интервью Reuters заявил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

По его словам, Россия уже заблокировала использование украинского черноморского порта Южный, несмотря на соглашение, и пропускает только одно судно в день для доставки украинского продовольствия в определенные страны.

Россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зернового соглашения согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через украинскую территорию в порт Южный на экспорт.

Сольский сказал, что учитывая последние события, зерновой коридор “работает только юридически, а на самом деле там ничего особенного не происходит”.

— Это не так работает, и тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. Я не думаю, что мы будем стоять в стороне, если так будет продолжаться в ближайшем будущем, — сказал Сольский.

Министр добавил, что план Б исключает четвертую сторону, то есть Россию, для участия в нем. Сольский предложил правительству дать страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новом соглашении.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 июня сообщили, что из-за блокирования Россией входного флота во все порты Украины зерновая инициатива снова остановлена.

30 и 31 мая Россия без всяких объяснений зарегистрировала только одно входящее судно на порт Черноморск, тогда как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

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У Украины есть план Б, РФ в нем нет: Сольский о блокировании Москвой зернового соглашения

Источник: The Guardian
Война в Украине, Зерно, Микола Сольський, Черноморская зерновая инициатива
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