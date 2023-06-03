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Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, фальш-цели: в ряде областей Украины была объявлена тревога

Вероятно, фальш-цели: в ряде областей Украины была объявлена тревога
Фото: Факты ICTV

Из-за угрозы атаки с неба в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Так, сирены включили в столице, а также Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Сообщества, отслеживающие движение вражеской авиации, сообщают о движении ракет в сторону Киева и Киевской области.

Сообщается как о возможном подлете ракет со стороны Сумской, так и со стороны Черниговской области.

Кроме того, как пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко, со стороны России также были выпущены беспилотники Shahed.

В то же время официальных сообщений от военных или представителей власти о возможной ракетной атаке, кроме как объявления воздушной тревоги, пока нет.

Впоследствии эти же порталы сообщили, что воздушная тревога, вероятно, была объявлена превентивно, из-за наличия угрозы применения баллистического вооружения. Кроме того, указанные сообщества допускают использование Россией фальш-целей.

Уже в 23:16 было объявлено отбой воздушных тревог в большинстве областей Украины. Сирены работали 39 минут — с 22:47 до 23:16.

При этом воздушная тревога не была отменена и остается в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине — новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Ракетные удары России
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