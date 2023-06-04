Зеленский: Независимость Украины — это не что-то абстрактное, это очень конкретные люди

Украинцам следует не забывать благодарить тех, кто защищает Украину на фронте и защищает государство от агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 3 июня 2023 года.

Он начал с того, что напомнил, что почти каждый вечер в подобных обращениях благодарит украинских воинов — конкретные подразделения и конкретные бригады, которые отличились больше всего на передовой или в защите неба Украины за сутки или за неделю.

— А сегодня — более персональная благодарность, конкретным воинам. Должны помнить все, что наша оборона, наши активные действия и независимость Украины — это не что-то абстрактное. Это очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина есть и Украина будет. Тысячи и тысячи самых крепких, самых храбрых, самых метких наших людей, — сказал он.

Он отметил солдата Ярослава Кана, воина-десантника, который воевал в самых горячих точках фронта: Белогоровка, оборона Лисичанска, оборона Соледара. Бои за Сватово, Кременную, Бахмут.

— Четыре ранения! Сейчас проходит лечение, восстанавливается. И готов снова возвращаться на фронт. Это необычайная сила человека! Спасибо, Ярослав, — сказал президент.

Владимир Зеленский также вспомнил старшего сержанта Евгения Кепша, командира отделения взвода противотанковых ракетных комплексов.

— Бои за Бахмут. ПТРК Стугна. Очень метко, очень смело. Вместе с ребятами, вместе с побратимами из своего расчета — очень хорошие результаты в уничтожении оккупантов. Спасибо за это, Евгений, — добавил он.

Также украинский глава государства отметил старшего сержанта Максима Кузьменко и младшего сержанта Антона Андрущенко, которые являются воинами 110-й отдельной механизированной бригады.

— Бои на Авдеевском направлении. Очень жесткие бои. Постоянные вражеские штурмы. И такой нужный Украине результат в защите наших позиций. Спасибо вам, ребята, — сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что уже много раз благодарил воинов из 55-й артиллерийской бригады Запорожская Сечь.

— Ребята — все молодцы. Бьются очень мощно, очень результативно. А сегодня особенно отмечу артиллерийскую батарею под командованием капитана Николая Носача. Авдеевское направление. Очень умело отсекают российские штурмы. Именно то, что нужно. Спасибо, Николай! Очень приятно видеть отчеты о вашей меткости, — сказал он.

Глава государства также вспомнил и о воинах 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

— Командир дивизиона подполковник Александр Гладыш, командир батареи капитан Ростислав Кметь, командир взвода старший лейтенант Александр Шитиков, командир пушки младший сержант Александр Криштапюк, старший наводчик старший солдат Ярослав Нюл… Артиллерийские расчеты. Всегда результативные. Спасибо вам, воины, — сказал он.

Украинский лидер также отметил славную 35-ю отдельную бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

— По итогам почти каждого дня боев ребята заслуживают благодарности. А сегодня хочу отметить отдельно весь 1-й батальон морпехов бригады. Спасибо каждому из вас, ребята! Ваша прочность — это пример для всех, — сказал он.

Отдельно президент отметил защитников украинского неба, таких, как солдат и нацгвардеец Анатолий Павленко.

— Зенитно-ракетный дивизион Ураган. Парень, который умеет чрезвычайно метко сбивать российские ракеты — и с помощью просто ПЗРК Игла. Спасибо за эту меткость, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что обычно мы благодарим воинов, которые защищают наши города от российского террора с помощью мощных систем ПВО: Patriot, NASAMS, Iris-T и других.

— И это абсолютно справедливо — они спасли очень много жизней наших людей, очень много объектов инфраструктуры. Однако важны — и результативны — воины наших огневых маневренных групп, которые прикрывают различные гражданские и военные объекты, — сказал президент.

В качестве примера он привел старшего сержанта Виктора Сиднева, который является старшим одной из таких маневренных групп, работающих для защиты Киева.

— Отличная слаженность действий, отличные боевые навыки. И есть результат — минус ракеты оккупантов. Спасибо, — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто в бою ради Украины и на боевых постах и задачах. Также он поблагодарил тех, кто тренирует и лечит украинских воинов.

— И прошу вас всех: пожалуйста, не забывайте благодарить персонально наших воинов. Тем, кого вы знаете лично. Тем, на кого вы, может, просто подписаны в соцсетях. Тем, о ком вы просто слышали и можете рассказать другим украинцам, нашим людям, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарность всегда важна, и “важно слышать, что тебе благодарны, когда ты так воюешь ради своего народа”.

Источник : Офис президента

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