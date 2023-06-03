Вторая Беларусь: Боррель объяснил, что будет означать для Украины поражение в войне

Европейский Союз не может прекратить военную поддержку Украины, поскольку это сделает из Украины вторую Беларусь.

Об этом 3 июня заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на форуме Шангри-Ла диалог в Сингапуре.

По его словам, прекратить войну можно очень просто, если Запад перестанет поддерживать украинские Вооруженные силы. Но тогда это поставит Украину в зависимость перед Россией.

Он подчеркнул, что в случае прекращения оснащения украинских Вооруженных сил со стороны ЕС, российско-украинская война закончится “миром капитуляции”.

— Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции — миром, который сделает Украину второй Беларусью, — сказал Жозеп Боррель.

Главный дипломат ЕС добавил, что вопрос не в том, чтобы завершить войну, “а в том, как мы завершим войну”.

Напомним, ранее Боррель говорил, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины.

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