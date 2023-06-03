В начале вторжения российские ДРГ арендовали квартиры вокруг Офиса президента — Ермак

В начале полномасштабного вторжения вокруг Офиса президента Украины арендовали квартиры российские диверсанты.

Об этом в фильме “Рік. За кадром. Офіс президента” журналиста Дмитрия Комарова рассказал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Журналист спросил Ермака, представлял ли он то, что в здание Офиса войдут российские диверсионные группы.

— Представлял. Мы знали, что у нас и на нас есть оружие. Мы представляли, что в самый критический момент, что мы будем делать, как и все — мы бы до последнего боролись. А дальше было бы как было, — сказал руководитель ОПУ.

Также Ермак рассказал, что вокруг здания Офиса президента арендовались квартиры российскими агентами.

Журналист спросил руководителя о видео от 25 февраля 2022 года, где президент Владимир Зеленским вместе с руководителем ОПУ, его советником, премьер-министром и лидером правящей фракции Слуга народа, подтвердили, что находятся в Киеве и никуда не собираются бежать, как об этом говорили россияне.

Дмитрий Комаров вспомнил историю убийства лидера чеченского освободительного движения и первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого убили ракетой, когда он во дворе разговаривал по телефону.

— Скажу честно, мы думали о том, что, российская пропаганда, которую начали подхватывать некоторые наши политики и говорили “Да нет, Зеленский все же поехал, да нет, их нет в Киеве”… Нам было важно показать, что все мы на месте, чтобы действительно люди знали правду. Ни о каких ракетах мы в тот момент не думали. Даже уже после, через несколько недель, мы получали информацию сколько (российских, — Ред.) ДРГ снимали квартиры здесь вокруг зданий (Офиса президента, — Ред.) и т.д., — сказал Андрей Ермак.

Руководитель ОПУ добавил, что если постоянно думать о личной безопасности, то можно потерять здравый смысл.

Он также подтвердил, что украинским политикам в начале вторжения поступали предложения сдаться от россиян, а также перейти на сторону России.

Журналист вспомнил, что многим украинским политикам 24 февраля 2022 года приходили сообщения с предложением сдаться и привел пример одного такого СМС, которое видел в телефоне народного депутата: “Ты понимаешь, власть поменялась. Теперь все будет по-другому. Прими правильное решение, переходи на нашу сторону. Мы гарантируем тебе и твоей семье безопасность и сохранение должности. Поступи разумно”.

На вопрос к Ермаку, были ли подобные предложения для него, руководитель ОПУ ответил: “Вы знаете, придет время — можно будет сказать о тех, кто выходил с такими предложениями”.

Андрей Ермак не сказал, лично получал ли такие сообщения, но добавил, что “был свидетелем и является человеком, который знает некоторые факты — кому, как и кто делал такие предложения”.

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